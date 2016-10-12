ПАСЕ призвала к продлению санкций против РФ до восстановления суверенитета Украины - Арьев

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила поправку в резолюции по Украине, в которой призвала европейские страны сохранять санкции против РФ до восстановления суверенитета Украины.

Об этом сообщил председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

«Я горжусь командной работой делегации в ПАСЕ! Только что мы достигли всех важнейших упоминаний в двух резолюциях по Украине, а именно: продление санкций против РФ до восстановления полного суверенитета Украины, осуждение незаконных выборов в Крыму, запрета Меджлиса, отказаться от призыва принять РФ в Ассамблее несмотря ни на что, освободить узников и еще много чего. Даже в названии заменили «конфликт в Украине» на «российскую агрессию в Украине», - заявил он.

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По словам Арьева, все без исключения ораторы, даже питающие благосклонность к России, фактически признали в своих выступлениях, что «беду Украине принесла Россия». «Мы это знаем, конечно, а их в Европе методично обрабатывает российская щедро финансируемая пропаганда. И наша команда и впредь будет делать все возможное, чтобы в ПАСЕ бороться с влиянием российского лобби. Слово правды против манипуляции. Так и побеждаем. Совместными усилиями», - отметил председатель украинской делегации в ПАСЕ.

«Спасибо друзьям из Польши и Турции за поддержку на политкоме! Ну и особая благодарность докладчицам Кристине Зеленковой и Марилуизе Бек за их фантастическую работу», - добавил Арьев.