Украинский интерес. Центральноевропейский вызов, реанимация формата и газовая альтернатива

Международный Экономический форум в польском городе Криница продемонстрировал взаимную заинтересованность Вишеградской четверки и Украины. Премьеры пяти государств выступили в ходе совместной дискуссии, посвященной стоящим перед Старым Светом проблемами. Главы правительств центральноевропейских государств воспользовались случаем, дабы продемонстрировать Брюсселю единство позиций в отношении приема беженцев и перспектив изменений внутри ЕС. К примеру, Виктор Орбан подчеркнул готовность помогать беженцам, но не брать проблемы домой. Владимиру Гройсману в этой ситуации пришлось ограничиться общими фразами, поскольку идти на обострение отношений с Европейским Союзом на финише процесса получения безвизового режима официальному Киеву не с руки. Впрочем, сам факт участия главы украинского правительства в «польском Давосе» следует оценить позитивно. Отмечу не только слова поддержки стремлению нашей страны получить безвизовый режим с ЕС, произнесенные премьерами стран В-4, но и заявление президента Чехии Милоша Земана, утверждающего, что вернуть Украине Крым невозможно.

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Очевидно, встреча польского и украинского премьеров, во время которой Беата Шидло выразила от имени Польши готовность быть послом Украины в ЕС, повлияла на тональность заявления Верховной Рады относительно Волынской трагедии. Украинские парламентарии подвергли критике резолюцию польского Сейма по этому вопросу, однако не стали принимать ответные меры, прописанные в проекте постановления, подготовленного Олегом Мусием. Есть шанс вернуть диалог о непростых моментах польско-украинской истории, не ограничивающихся событиями 1943 года на Волыни, в русло профессионального обсуждения историками обеих стран.

Саммит G-20 в Китае продемонстрировал, что противоречия между ведущими государствами мира остаются на поверхности, а российская пропаганда попыталась преподнести события в Ханчжоу как очередной триумф Владимира Путина. Хотя Украина не присутствовала непосредственно на этой встрече, ситуация в нашей стране широко обсуждалась. Ангела Меркель и Франсуа Олланд совместно встретились с Бараком Обамой и поодиночке пообщались с Владимиром Путиным, которому ничего не оставалось, как выразить готовность к продолжению переговоров с участием Петра Порошенко. Во время встречи Путин – Обама американский лидер подчеркнул, что только выполнение Минских договоренностей является ключом к снятию санкций с России. Президент Украины обсудил в конце недели с канцлером Германии, подчеркнувшей в Ханчжоу, что судьба нашей страны не будет решаться без украинских представителей, что перспективы возобновления переговоров в Нормандском формате, новый импульс которым может дать относительное затишье на Донбассе.

Неожиданную проблему для Украины может представлять выказанное президентом самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики Евгением Шевчуком стремление сделать ее частью Российской Федерации. По всей вероятности, это элемент предвыборной борьбы в ПМР, президентская кампания набирает темп и в самой Молдове, поэтому официальному Киеву предстоит занять четкую позицию в отношении происходящего у наших соседей, с учетом внушительного размера украинской диаспоры и статуса нашей страны как одного из посредников в урегулировании Приднестровского конфликта.

Украина продолжает усиливать свою независимость от поставок российского газа. По словам председателя правления «Нефтегаза Украины» Андрея Коболева, эта структура сотрудничает с 14 европейскими компаниями, поставляющими газ в нашу страну. Подобная диверсификация уже сыграла позитивную роль в избавлении от газового шантажа России. Подписание «Укртрансгазом» соглашения, предусматривающего сотрудничество с аналогичными компаниями Греции, Болгарии и Румынии только усилит энергетический суверенитет нашей страны. Ну и добыча «голубого золота» в Украине должна, по словам Владимира Гройсмана, уже в 2020 году позволить выйти на обеспечение страны газом собственной добычи.