Комедия создания “нового старого большинства” заканчивается?

Эта пятница, кажется, продемонстрировала, что в действительности невзирая на игру под названием “создание коалиции БЮТ – НУ-НС – блок Литвина”, все идет по старому плану. Повестка дня заседания (важный на самом деле документ был сформирован без участия “НУ – НС”) консолидировано голосуется ПР и БЮТ. В той повестке, кстати, стоят изменения календарного плана, согласно которым следующая неделя, – опять назначается пленарной. Напомним, что народные депутаты серьезно обеспокоены возможностью Президента 3 октября объявить досрочные выборы в парламент, и потому от греха подальше решили сидеть в Киеве.

Можно лишь делать ставки на то, как быстро мы услышим похожее на скорбное заявление членов БЮТ, что “все усилия относительно переговоров потрачены напрасно”. Я уже вижу, как выйдет Юлия Владимировна вся в белом, или в строгом сером с розочкой, глянет честными глазами в глаза журналистов и скажет, что-то эдакое: “Наши партнеры продемонстрировали свою полную несамостоятельность и нежелание стабильности. Их волнует только второй срок их Президента, узурпация им власти ... и потому мы вынуждены создать временное стабилизационное большинство, которое возьмет на себя ответственность и не даст скатиться стране в бездну...” Ну дальше вы представляете... И еще интересно, как это все обставит Виктор Федорович. Ну ему то что с этого... Это репутация девушки в таких связях портится, а мужчинам такие вещи всегда прощаются... По кулуарам ходит еще один слух, что БЮТ притормозил переговоры с регионами, потому что таки побаивается реакции Западной Украины на их альянс с донецкими. Борис Тарасюк, который якобы готов стать на сторону Тимошенко, и которого якобы лидер БЮТ приобщает к укреплению западноукраинского вектора и объяснению избирателю причины вероятного блокирования с ПР, говорят не слишком справляется с заданием. Поговаривают, что Тернопольская, Франковская и Львовская организации Народного Руха заявили, что никогда не примут такой коалиции. А численно эти организации – половина Руха.

В кулуарах в последний пленарный день почти пусто, комментарии дают официальные спикеры партий.

- Пани Анна, вы же уже нас подготовили, что будет большинство Партии Регионов и БЮТ. Так почему ваш лидер сказал, что вы вышли из переговоров? – спросили мы у регионалки Герман.

- Мы не вышли. Мы их приостановили. Надо же им дать еще поиграть в возрождение коалиции, - улыбнулась она.

- Пан Валерий, - обратились мы к бютовцу Валерию Писаренко, - вы же говорили, что почти все “на мази” и будет коалиция БЮТ и Партии Регионов? А вчера целый день появляется информация, что заседаете с другой фракцией, еще и вечером планировалось, что состоятся встречи фракций БЮТ и НУ-НС. Правду не скажете, то хоть намекните...

- А вы верите в эти переговоры?

- Признаемся, когда слушаешь о них целый день, то начинаешь верить...

- Скажите, если бы наши бывшие партнеры хотели бы коалиции, заявлял бы Балога, что на 101 процент будут досрочные выборы? Делал бы, находясь в Штатах, такие резкие заявления в адрес премьера Президент? – в тему спрашивает в ответ Валерий Писаренко.

Мы точно не знаем, кто из политиков начал игру “создание коалиции “БЮТ – НУ-НС – блок Литвина”. Может все три политисилы были не прочь продемонстрировать избирателям свое стремление к новой демкоалиции, укрепленной Литвином. Но весь поза и вчерашний политический день прошел именно под знаком этой темы. По версии наших источников из “Нашей Украины – Народной Самооброны”, Юлия Тимошенко отправила нацдемов Владимира Яворивского и Павла Мовчана из БЮТа на эти переговоры к НУ-НС “выпустить пар”. Плюс к этому шесть партий блока, а в действительности “шесть человек”, как их ехидно называют нашеукраинцы, “клика Тимошенко в НУ-НС” сказали, что они готовы вести такие переговоры. Нашеукраинцы должны были садиться за стол переговоров, хотя и не верили в их результативность, чтобы не быть обвиненными в нежелании работать с БЮТ. Сегодня на заседании фракции “НУ-НС” звучали интересные высказывания. Например, по словам наших собеседников, самозащитник Владимир Стретович заявил, что “мы должны принципиально – без всяких принципов создавать коалицию с БЮТ”. Остальные представители шести партий блока, которые делали упомянутое заявление, по нашим источникам, предлагали очень сложный процесс: сначала создается официальная группа переговорщиков с БЮТ, потом на политсовете согласовываются кандидатуры, потом принципы новой коалиции... Мама дорогая, это ж мухи от тоски передохнут... Кому нужно это повторное создание?

Позиция лидера “НУ – НС” Вячеслава Кириленко достаточно проста. “Мы требуем отозвать законы, принятые 2 сентября, и уже заветированные Президентом. Пусть в повестку дня будут внесены наши законопроекты относительно уголовной ответственности за непризнание Голодомора, пусть будет сформирована позиция БЮТ по Грузии. И это будет шаг по возобновлению доверия и большинства”, - это он заявил сегодня на брифинге.

Интересный был момент. Вышел себе Кириленко на пресс-пункт давать брифинг, а здесь Нестор Шуфрич, как из табакерки, выскочил. Глаза пылают, сам улыбается – огонь. Отодвинул Кириленко и спрашивает его, пристально глядя в камеры: “Ну, что, Слава, где твое большинство с БЮТом и блоком Литвина, ты же обещал”. Сла

ва отошел, Нестор журналистам пылко так сказал, что Кириленко поступает не по-мужски и пошел. Ну, Нестора понять можно, у него свой интерес... Фракционный. Очень хочет с БЮТом поблокироваться...

Кириленко выступил вторым. Когда на брифинге его спросили, где он вчера был и почему не пришел на встречу с лидером БЮТ и Литвиным, он сказал, что был у Президента, об этом все знали, и ему просто не сообщили заранее об этой встрече. Насколько нам известно, сам Кириленко узнал о том, что переговоры назначены на восемь вечера, за час до начала из информации на сайте БЮТа. С одной стороны, выглядит так, что его там так хотели, как он их боялся... С другой стороны, нельзя не допустить, что Виктор Андреевич не благословил Кириленко эту встречу.

Другой момент – почему сегодня повестка дня была создана без участия НУ-НС? Они не пришли? Но когда они появились в зале... Объявите перерыв, и пригласите НУ-НС для внесения в повестку дня их предложений... И что такого, если бы в этой повестке дня появилось бы постановление о 75-й годовщине Голодомора, как настаивает НУ-НС? Что здесь такого? Провести траурные мероприятия, тем более тогда, когда Россия ревет о “провале нашей затеи относительно Голодомора”?

Сегодня в кулуарах не обошлось без эффектов. Например, затейники-политтехнологи из Самообороны вытянули “секретный список” самоборонцев, в котором напротив каждой фамилии стоит подпись тех, кто хочет создавать коалицию с БЮТ. Девятнадцать подписей – Народной Самобороны. Говорят, все – один в один, - кто 2 сентября голосовал за временные следственные комиссии, сейчас ставят подписи за коалицию НУ – НС с БЮТом. Журналисты с камерами, как заведенные, начали буйно это все снимать. Кто бы сомневался, что все самоборонцы сейчас будут говорить, что они за большинство с БЮТом, и даже показывать подписи, будто “документальные подтверждения”. Ясно, что вы хотите большинство, потому что досрочные выборы закроют для большинства из вас новый партийный список. Но здесь не бумага нужна с вашими подписями – здесь нужны поступки, голосования. Например, по Голодомору, а не только по закону о временных следственных комиссиях, или СБУ.

- Учите русский? Теперь украиноязычные госслужащие должны были бы взять себе факультатив по русскому для работы в южных и восточных регионах, - спросили мы у бютовца Игоря Грынива.

- Я его знаю, - скупо ответил Грынив.

Откровенный ответ...

Другой бютовец Андрей Шкиль говорит, что то, что они голосовали за закон о госслужбе только в первом чтении, в целом закон тоже пройдет, только уже без статей относительно права двуязычия для официального делопроизводства. В действительности, несерьезная “отмазка”, потому что когда закон содержит неприемлемые мировоззренческие вещи, депутаты отказываются за него голосовать, отправляя на доработку. Кое-кто из помощников депутатов-бютовцев говорит, что их патроны до голосования данный закон в глаза не видели: за что сказали утром проголосовать, за то и они голосовали.

- Скажите, а разговоры об экстрадиции Лазаренко - это попытка сделать новогодний подарок Юлии Владимировне? Приезжает Павел Иванович и дает развернутое интервью о совместной с Тимошенко комсомольской деятельности на заре украинского капитализма. А затем – досрочные выборы, - спрашиваем мы у депутатов.

- Все может быть. На войне, как на войне, - засмеялся нунсовец Павел Жебривский.

Маша Мищенко