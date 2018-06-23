Отставка Яценюка: как решить собственные политические задачи и при этом «уважать себя заставить»

Арсений Яценюк стал первым в новейшей истории председателем Верховной Рады, добровольно подавшим в отставку. Безусловно, Арсений Петрович решал собственные политические задачи, но при этом «уважать себя заставил».

Очевидно, что парламентарии лишены идеализма, и отставку «первого среди равных» восприняли в целом сдержанно. Трудно не согласиться с Владимиром Литвином, отметившим, что Яценюк сделал политически верный шаг. Действительно, участник блока НУ-НС ушел, чтобы иметь возможность вернуться. С момента регистрации его заявления об отставке легитимность парламента оказалась в подвешенном состоянии – законность спикерской подписи под принятыми нормативными актами легко оспорить. Поэтому заявление об увольнении парламентского председателя заставит либо форсировать процесс создания коалиции, либо признать, что досрочные парламентские выборы являются наилучшим выходом из кризиса

Арсений Петрович не стал мешать возможному созданию новой коалиции, тем более что он заблаговременно пообещал не входить в большинство, создаваемое для разделения портфелей. Не стоит сбрасывать со счетов и характер молодого политика: Яценюку так и не удалось освоиться в президиуме Верховной Рады. Выученный наизусть регламент работы парламента не смог защитить его от приступов политической клаустрофобии после избрания вице-спикеров и ситуативного сближения БЮТ и Партии регионов, реально противостоять которому спикер не смог. Демонстративно заявив о своем увольнении, молодой политик продемонстрировал собственное отношение к перспективам парламента шестого созыва.

Потребовав от коллег-законодателей уволить себя, Яценюк напомнил общественности о положениях коалиционного соглашения, которое предполагает уход в отставку и спикера, и премьера в случае распада коалиции. НУ-НС и Ющенко этот ход определенно пришелся по вкусу. Юлия Тимошенко со свойственной ей в последнее время безапелляционностью заверила, что покидать свой кабинет не собирается. Иного ответа, впрочем, от Юлии Владимировны никто не ожидал. Да и Конституция на стороне премьера: правительству предстоит исполнять обязанности до формирования и утверждения нового состава Кабмина.

Ситуативно подыгрывая Банковой, Арсений Петрович предпочитает не оказываться в полной зависимости от рейтинга Ющенко – величины непостоянной, а потому не надежной. Он не собирается нырять в «братскую могилу» Нашей Украины или пропрезидентского блока, а грозится создать самостоятельный политический проект. Нынешняя кризисная ситуация сформировала запрос не только на новых персонажей, но и сшивающие страну идеи. Громко отказавшись от участия в ближайших президентских выборах, Яценюк демонстрирует готовность «играть в длинную», остаться на некоторые время в категории «молодых и перспективных». Его связи в западном политическом истеблишменте помогут гарантировать необходимое политическое долголетие, потому сегодняшняя задача спикера – убедить потенциальных спонсоров своей будущей партии в целесообразности инвестирования.

В отличие от многих отечественных политиков бывший банкир не особенно скрывает степень собственной зажиточности. Не исключено, что это поможет найти общий язык с акулами бизнеса. Вполне вероятно, что инвестировать в перспективы беспокойного спикера могут и его давний знакомец Виктор Пинчук, и диверсифицирующий риски Ринат Ахметов, и активно критикуемый Тимошенко Игорь Коломойский. На основе созданного Арсением Петровичем фонда «Open Ukraine» можно компоновать и политическую силу, располагающей синтетической объединительной идеологией. В таком случае даже гипотетическое создание коалиции БЮТ и Партии регионов будет Яценюку на руку – оно позволит призвать под свои знамена несогласных и обиженных.

Безусловно, многое зависит от того, состоятся ли досрочные выборы и сумеет ли Арсений Яценюк на них выступить успешно. Если ему окажется по силам сохранить парламентскую прописку после переизбрания Верховной Рады, то его политическое будущее выглядит достаточно перспективным. Создание новой коалиции в парламенте шестого созыва, как минимум, отложит начало самостоятельной политической игры Арсения Петровича – ему придется стать партнером более рейтингового политика в ходе президентской кампании, чтобы не позволить забыть о себе.

Евгений Магда