Почему спикеру так приспичило?

Спикер Верховной Рады Украины Арсений Яценюк сегодня подал заявление об отставке. Такую готовность он изъявил еще вчера на брифинге, после официального уведомления о кончине коалиции, но позже объявил, что по просьбе фракций готов выполнять свои обязанности до внесения новой кандидатуры председателя ВР. Что Арсению Петровичу так вдруг приспичило уходить? И какова дальнейшая процедура его отставки? Об этом мы спросили народных депутатов Украины.

Василий Киселев, член парламентского Комитета по вопросам регламента (Партия регионов):

ПАРЛАМЕНТУ ОТ ЕГО ОТСТАВКИ НИ ХОЛОДНО НИ ЖАРКО…

Парламенту от отставки Арсения Петровича ни холодно ни жарко. Если парламент примет его отставку, то через полчаса будет избран новый председатель Верховной Рады. Хотя мы говорили ему вчера на заседании представителей фракций: Арсений Петрович, работай. Но он, с одной стороны, решил набрать политических очков. И поскольку в коалиционном соглашении сказано, что в случае распада коалиции и спикер, и премьер подают заявление, - он, возможно, хотел быть последовательным. С другой стороны – он выполнял волю Президента. И он бы может и хотел бы остаться, но он ведь вообще несамостоятелен, Президент сказал - все. Но у нас есть время, мы рассмотрим заявление на заседании нашего регламентного комитета. Мы можем хоть десять дней рассматривать. Ну а Яценюк получил свои дивиденды – выполняет условия коалиционного соглашения. У нас пока нет необходимости переизбирать спикера, и в случае ухода Яценюка исполнять его обязанности будет его первый зам Лавринович. Ну есть некоторая коллизия. Законы, решения, постановления Верховной Рады подписывает председатель. Поэтому Лавринович вряд ли сможет подписывать законы. Ну и ничего, если что - выберем нового спикера. Другое дело, надо ли ему уходить с концами? И надо ли нам втягиваться в процедуру избрания спикера и вешать еще один портрет в Верховной Раде? А пока он работает, он обязан подписывать законы. Он же не хочет уйти с поста с формулировкой в трудовой книжке «за ненадлажащее исполнение обязанностей»!..

Валерий Камчатный, член парламентского Комитета по вопросам регламента (БЮТ):

СПИКЕРА ПОНЯТЬ МОЖНО…

Отсутствие спикера - это паралич работы парламента. Ведь только спикер подписывает законы. Яценюк пока будет работать. А если давать оценку его поступку, то он имел на него право. Его вполне можно понять. Яценюк выдвигался от коалиции, которая уже не существует по вине наших партнеров от НУ-НС. Не исключено, что уже сегодня на заседании Регламентного комитета мы сможем внести и рассмотреть этот вопрос. Но наш комитет не принимает решений по существу: отказать или поддержать. Мы просто изучаем ситуацию, проверяем заявление на соответствие его Регламенту, делаем выводы и докладываем в сессионный зал. Но по моему мнению, заявление спикера об отставке не идет вразрез с Регламентом. Верховная Рада может освободить Арсения Петровича, но это нужно делать одновременно с внесением кандидатуры нового спикера. Пока не будет предложений о новом спикере, вряд ли Рада будет рассматривать вопрос об отставке. Фактическое избрание нового спикера будет означать удовлетворение заявления Яценюка. Пока новый спикер не будет избран, Яценюк будет продолжать свои обязанности как полноценный глава Верховной Рады. Я думаю, что невозможны два мнения, кто поторопил Арсения Петровича. К сожалению, все процессы в рядах наших бывших коллег по коалиции режиссируются с Банковой, в том числе, и отставка Яценюка. Ну а то, что он согласился работать до появления нового кандидата – это его конституционная обязанность.

Эдуард Зейналов, член фракции «Наша Украина – Народная Самооборона»:

КТО ЭТО ЯЦЕНЮКА ЧЕСТИ ЕЩЁ БУДЕТ УЧИТЬ?

Всем нам, и вам - не в последнюю очередь, нужно, чтобы кто-то руководил Верховной Радой…

Очень правильно Яценюк сделал. Вчера он выразил готовность поработать председателем парламента до решения вопроса, депутаты попросили пока остаться. И тем же вечером вероятные члены будущей коалиции, которые сами же его просили не уходить, на телеэфирах начинают выступать. По их словам, у бывших членов демократической коалиции нет чести, что они держаться за свои посты, что люди в таких случаях и увольнялись, и чуть ли пулю в лоб не пускали. Это что за эффекты? Всем нам, и вам не в последнюю очередь, нужно, чтобы кто-то руководил Верховной Радой. Так что за обвинения? А Яценюк возьми и отреагируй: раз - и заявление об отставке! Кто это его еще чести будет учить? Очень любопытно, что теперь скажут регионалы, которые сначала просили его остаться, потом обвиняли, что он не хочет уходить.

Опрашивала Маша Мищенко