Нестор Шуфрич: Балога – лучший оппозиционный проект за последние несколько лет

Депутат Верховной Рады от Партии регионов, министр по чрезвычайным ситуациям в оппозиционном правительстве Нестор Шуфрич ответил на вопросы УНИАН. Пан Нестор, Вы проводите свой отпуск в Киеве - не означает ли это, что Партия регионов готовится к внеочередным парламентским выборам этой осенью? Осенью уже выборы вряд ли состоятся. Если их и прогнозировать, разве что на зиму.

Наша партия всегда готова к выборам, потому что оппозиция должна быть готова к выборам в любой момент.

Кстати, досрочные выборы – это всегда победа оппозиции. Однако, думаю, что Украина сегодня слишком утомлена досрочными выборами. И я, честно говоря, думаю, что следующие выборы, которые увидит страна, – президентские. Хотя нельзя исключить, что кризис будет настолько глубоким, что мы вынуждены будем пойти на досрочные выборы как парламента, так и президента. Так, как это было в 1994 году.

Как Вы можете оценить деятельность сегодняшнего правительства?

Вы знаете, это не деятельность, это политизация процесса. Иначе я это оценить не могу.

Я сейчас говорил бы не только о правительстве, я бы говорил о власти в целом. Потому что сегодня уникальная ситуация – когда все аспекты власти - Президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады - принадлежат оранжевым. Вообще уникальным является то, что они оказались слишком неготовыми работать.

Вы видите рост цен буквально на все. Страшная инфляция. И это еще и при том, что об инфляции говорят, что вроде бы она укрощена. Но пусть пойдут в супермаркет, и посмотрят на цены, например, на мясо. Я не могу объяснить, почему куриное мясо при реальной стоимости 7–8 гривен на рынках и в магазинах стоит 22 гривни. Объяснения этому нет.

Можно сказать, что это - лишь спекуляция и неспособность правительства бороться с этой спекуляцией. Кто здесь больше виноват: Ющенко, который кричит об инфляции и накручивает ее, или Тимошенко, которая говорит, что все укротила? Тяжело сказать.

В стране идет тотальная спекуляция, обворовывают крестьян, скупая у них продукты питания за бесценок, а затем в три раза дороже продают.

Если власть не способна эти процессы контролировать и регулировать, то она должна уйти вон.

А Вы лично на себе почувствовали повышение цен на продукты питания? Безусловно! Буквально во всем. Например, я понимаю, что повышение цен на бензин имеет объективный характер, потому что мы не имеем своей нефти. Но почему растут цены на продукты питания, причем кратно?

Понимаю, что поднялась цена на нефтепродукты на 20 процентов, соответственно на пять процентов должны подняться цены на продукты питания. Однако цены на питание у нас поднимаются кратно – на двести процентов.

Это только спекуляции, которые крышуются властью! Сегодня власть зарабатывает, спекулируя на потребностях народа. Других объяснений этому нет!

Почему БЮТ и Партия регионов приостановили работу над общим проектом Конституции? А у нас не было некогда общего проекта. Мы всегда выступали за внесение изменений в Конституцию. Соответствующие инициативы выразили также и другие политсилы, в том числе об этом говорили представители Коммунистической партии, представители БЮТ. И даже представители «Нашей Украины» говорили, что отдельные нормы Конституции нужно менять. То есть каждый выступает с собственными инициативами, но для принятия окончательного решения нужен компромисс.

А говорят, что это Ахметов с Колесниковым не захотели продолжать совместно с БЮТ работать над Конституцией. У нас не бывает единоличного мнения в партии.

Когда одного из основателей вашей партии Бориса Колесникова спросили, кого бы он был рад видеть своим союзником, он сказал, что Ющенко он уважает больше, чем Тимошенко. Потому что он, мол, следует своим принципам, независимо от того, как это влияет на его рейтинг. А Юлия Тимошенко будет договариваться с кем угодно и о чем угодно, лишь чтобы достичь своей цели. Вы соглашаетесь с позицией Колесникова? Если мы говорим о конституционном процессе, то с Ющенко не о чем договариваться, потому что его «Наша Украина» с нашими голосами никоим образом не даст 300 голосов.

Я вообще считаю, что Ющенко сегодня – это главная деструктивная сила, которая разрушает все общественные процессы в Украине. Ради одного лишь – остаться у власти.

Считаю, что мы не имеем права в политическом аспекте договариваться ни с Ющенко, ни с Тимошенко. Это наши оппоненты, мы должны с ними бороться.

А что касается Конституции, то она требует консенсуса, и мы будем вынуждены, если будем хотеть внести изменения, договариваться и с коммунистами, и с представителями Блока Литвина, и с «Нашей Украиной», и, безусловно, не обойдем Блок Тимошенко, или отдельных депутатов блока. Потому что без них триста голосов не будет.

Ну... это так банально, но прагматично.

Ну Вы же согласны, что такого Президента как Виктор Ющенко Украина больше не будет иметь? Я в хорошем понимании. Знаете, я в это верю. Каждое утро смотрю на календарь, и думаю о себе: «На один день президентства Ющенко осталось меньше».

Как Вы расцениваете последние события по делу об отравлении Ющенко, в частности, сегодняшнее заявление Президента о причастности к отравлению самого Жвании? Вчерашние заявления Пукшина, и сегодняшние Ющенко иначе, как истерикой и маразмом назвать нельзя. Я рекомендую Ющенко, Балоге и Пукшину переселиться с Банковой в другое помещение, потому, что судя по вчерашним крикам Пукшина, они не могут преодолеть в себе страх перед призраком Медведчука, который, судя по всему, их так пугает в коридорах и кабинетах на Банковой.

Хотя сегодня я уже слабо верю в факт отравления Ющенко, при этом желаю ему здоровья, и как можно быстрее вылечиться от своих болезней. Мне интересно наблюдать, как сегодня Ющенко обвиняет Жванию в своем отравлении - и, конечно, интересно будет посмотреть окончание розборок.

Я ставлю вопрос, а при чем тут «преступная власть Кучмы», и почему этот тезис использовался в качестве главная движущая сила избирательной кампании, если, судя со слов Пукшина, оказывается, оранжевые просто отравляли друг друга.

Я понимаю, что сегодня на Банковой переживают за имидж Ющенко, но я хотел бы обратить внимание, что с момента назначения Балоги, с каждым месяцем рейтинг Ющенко будет становиться все меньше и меньше. За что я Балоге, как своему бывшему однопартийцу, не могу не быть благодарным.

В этом созыве Партия регионов в парламенте достаточно вяло себя проявляла. Почему фракция выбрала такую пассивную форму поведения? А зачем? Нам ничего не нужно было делать! Они блокировали сами себя. Думаю, функции блокирования действий власти лучшим образом сейчас выполняет Балога. Нам остается только за этим наблюдать.

Убежден, что Балога – лучший оппозиционный проект за последние несколько лет.

Я рад, что объединенные социал-демократы в свое время вплели его в оранжевую команду, и сейчас оппозиция имеет возможность пожинать плоды такой неловкой деятельности Балоги. Чем больше Балога будет работать в системе власти, тем больше будет рейтинг оппозиции.

Когда Вы в свое время стали министром по чрезвычайным ситуациям, Вас самого начали называть «чрезвычайной ситуацией». Вас это не обижало? На самом деле это меня цитировали… Когда Давида Жванию назначили министром по чрезвычайным ситуациям, именно я сказал, что он будет крупнейшей чрезвычайной ситуацией в министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В дальнейшем просто цитировали меня… относительно меня. Конечно я не обижался. Я шутки всегда воспринимаю положительно.

И уже будучи министром по чрезвычайным ситуациям в оппозиционном правительстве, какие законопроекты Вы разработали? Мной был предложен проект закона относительно установления статуса пострадавших от последствий чрезвычайных ситуаций естественного характера. Кроме того, я, как член бюджетного комитета, инициировал поправку к закону о государственном бюджете относительно выделения дополнительных 450 миллионов гривен на повышение денежного обеспечения наших спасателей.

Меня сегодня не может не возмущать тот факт, что власть не выполнила постановление правительства от сентября 2007 года, в котором речь идет о том, чтобы финансовое обеспечение наших саперов, пожарников, спасателей уровнять с военнослужащими других ведомств. В первую очередь, министерства обороны.

Сегодня наши спасатели получают в отдельных случаях на сорок процентов меньше, чем военнослужащие Минобороны. А давайте, мы будем говорить откровенно, они сегодня реально работают для защиты людей. Сегодня, подчеркиваю, а не в случае условной угрозы в будущем. Потому считаю, что эта несправедливость должна быть исправлена.

Кроме того, мы глубоко изучаем деятельность сегодняшнего министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. Там есть аспекты, которые нас тревожат.

Вы человек с претензией на европейскость. Вы считаете, что наша страна может позволить себе внеблоковость? Отказавшись от евроатлантической интеграции, Украина разве сможет претендовать на членство в ЕС? Абсолютно. Примерами тому - целый ряд европейских стран, которые не являются членами НАТО, а являются членами ЕС. И есть наоборот – страна-член НАТО, и никак не может достучаться до членства в ЕС. Имею в виду, Турцию.

Мы же говорим об Украине.

Абсолютно! Я убежден, что это не связанные процессы. Обратите внимание на высказывание европейских лидеров и аналитиков, которые говорят, что Украина может приблизиться к Европе через ЕС, и не обязательно через членство в НАТО.

Вы видите, что сейчас есть предложения относительно получения Украиной ассоциированного членства в ЕС, и в этом нет никакой привязки в НАТО и ПДЧ.

А как Вы оцениваете недавний визит в Киев немецкого канцлера Ангелы Меркель? Насколько я понимаю, это был рабочий визит. Думаю, что визит такого высокоуважаемого чиновника не в последнюю очередь связан с тем, что Европа обеспокоена раздором в Оранжевой коалиции. Они понимают, что сегодня Украина стоит на пороге угрозы раскола и попытки установить диктатуру.

Это не может не тревожить европейское общество.

Европа присутствует даже в теме Вашей диссертации - «Развитие и трансформация аграрного производства в Венгрии». В связи с чем была выбрана такая тема? Я в свое время работал в Венгрии. Хочу обратить внимание, что в системе стран СЭВ (Совета Экономической Взаимопомощи) развитие аграрного сектора в Венгрии был наиболее эффективным. И во время изменения уклада, то есть перехода от социалистической системы к капиталистической, Венгрия этот путь прошла наименее болезненно. Особенно удачно с точки зрения сохранения эффективного аграрного сектора.

Я сейчас не буду углубляться в аспекты эффективности работы как фермерских частных хозяйств, так и крупных промышленно-аграрных предприятий. Это все то, что мы должны выучить на опыте Венгрии, особенно, сейчас, в условиях продовольственного кризиса, максимально эффективно использовать на наших просторах.

Планируете ли защищать докторскую?

Не исключаю, но сейчас не хватает времени. Я семь лет писал кандидатскую, сам ее готовил, сам изучал проблематику. Работа сначала начиналась с темы истории экономики, потом ее переквалифицировали в экономику сельского хозяйства. Для этого я был вынужден настолько глубоко погрузиться в изучение аспектов экономики аграрного хозяйства, что мне предложили перейти с одной тематики на другую.

Как Вы использовали наработки своей диссертации в законодательной базе?

Поверьте мне, во время подготовки целого ряда аграрных законов мне этот опыт очень помог.

Почему же тогда бизнес, который Вам приписывают, далек от сельского хозяйства? Говорят, что у Вас есть общий проект с Николаем Рудьковским - и это нефтяное месторождение в Полтавской области. Я был бы очень рад, если бы имел те состояния и бизнесы, которые мне приписывают. Я готов их все принять, но, к сожалению, это неправда.

Я с 1998 года, после того, как был избран народным депутатом, не занимаюсь бизнесом, потому что это запрещено законом Украины.

Считаете ли Вы себя интеллектуалом?

Думаю, что каждый человек обязательно чувствует свои интеллектуальные способности.

А что касается определения уровня знаний, то это должны уже делать другие.

Читали ли Вы «Приключения бравого воина Швейка»? Безусловно. Думаю, что все его читали.

Вы его считаете дураком?

(Смеется). Как по мне, сегодня все признают, что смекалка Швейка – это есть как раз то, что связывают с народным умом.

Что такое национализм, в Вашем понимании?

(Задумался). Для меня этот термин имеет позитивное значение, если мы говорим о национализме с точки зрения не крайнего его проявления.

Ощущение национальной самоидентификации – это для меня один из главных признаков уважения к себе, как к гражданину своего государства.

Однако, если мы национальный признак используем для давления на права людей – я этого не воспринимаю.

Говорят, что Вы пользуетесь большой популярностью у женщин. Благодаря чему, как Вы думаете? Этот вопрос нужно задавать не мне. Хотя я считаю, что этот тезис достаточно гиперболизирован.

Хочу сказать, что я с большим уважением отношусь к тем, кто дает нам жизнь.

Почему Вы так долго не женитесь?

Придет время - обязательно женюсь.

Как отдыхает Нестор Шуфрич?

На природе, пробует выспаться, и, безусловно, максимально активно с точки зрения спорта.

Я плаваю, бегаю, играю в теннис, стреляю из лука, играю в футбол, баскетбол, волейбол. То есть поддерживаю спорт во всех его аспектах.

Разговаривала Оксана Климончук