Президент уверяет, что у него не будет конфронтации ни с парламентом, ни с правительством

Об этом он сказал сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Я уважаю украинский парламент. Я, наверное, первый президент, который категорически не хочет и не допустит вхождения в конфронтацию ни с парламентом, ни с правительством», - заявил он.

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«Другого парламента у меня для вас нет, и следующий парламент лучше не будет, и в этой ситуации мы должны обеспечить, чтобы парламент выполнил те задачи, те обязательства, которые они брали на себя при подписании коалиционного соглашения и завершили процесс реформ, завершили реформу по децентрализации, мы должны обеспечить реальные шаги по дорожному строительству, мы должны обеспечить реальные объемы по инвестициям, и наши международные партнеры нам очень в этом помогут», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Украины.