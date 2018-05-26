Украинский интерес. Конфуз в Брюсселе, резоны Берлина и кульминация дела Савченко

Представительный украинский десант из нескольких десятков парламентариев и группы экспертов высадился в Брюсселе, дабы продемонстрировать заинтересованность в трансформации Верховной Рады из обломка советской имитации законотворчества в эффективный законодательный орган. Однако в политической столице ЕС представителям украинского парламента во главе с Владимиром Гройсманом пришлось услышать исполненный недоумения доклад Пэта Кокса, по старой памяти общающегося с украинскими политиками и пытающегося помочь в построении демократии.

Спикер Верховной Рады вместо четкого плана реформирования парламента принял участие в презентации почти 90-страничного доклада, написанного на основе европейской политкорректности и вряд ли способного помочь в разрешении нынешнего кризиса. Заявления Юрия Луценко – лидера крупнейшей парламентской фракции – из Брюсселя прозвучали нарочито громко, но не были подкреплены реальными делами.

В результате украинские парламентарии были вынуждены разве только не «честным пацанским» словом клясться, что в нынешнем году Украина получит безвизовый режим с ЕС. В свете предстоящего в апреле в Нидерландах референдума по поводу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС выглядит несколько проблематичным. Необходимо понимать, что провал Киева на фоне сближения с Брюсселем Кишинева и Тбилиси может стать звонкой пощечиной украинской власти – всей без исключения. Хотя время на исправление ситуации еще есть, далеко не факт, что слуги народа смогут наступить на горло собственной песне.

Заявление президента Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера о том, что Украине придется потратить еще 20-25 лет на пути в Европейский Союз и НАТО вызвало неоднозначную реакцию и в Украине, и в симпатизирующих ей странах. Но опытный еврочиновник прав, как бы досадно не было это осознавать, поскольку степень нереформированности нашей страны наряду с ее размерами и стандартами Евросоюза являются серьезными вызовами. И способность ответить на них адекватно – серьезный вызов для президента и всей политической элиты нашей страны.

Сегодня кроме внутриполитических вызовов Украина сталкивается с усиливающейся жесткостью в позиции европейских партнеров. Например, министры иностранных дел Германии и Франции практически в унисон выразили уверенность в возможности провести местные выборы на неконтролируемой ныне официальными властями части Донбасса в первой половине текущего года. Логика Берлина и Парижа понятна – там стремятся поскорее завершить самый масштабный за последних 20 лет конфликт в Европе и отчитаться о своем успешном посредничестве. Для пущей убедительности Франк-Георг Вельман, депутата Бундестага, являющийся соучредителем Агентства модернизации Украины, финансируемого Дмитрием Фирташем, рассказал о подготовке «плана Маршалла» для Украины. Вот только политические условия реализации этого плана могут стать неприемлемыми для нашей страны.

Без стабилизации на востоке Украины высказанные Ангелой Меркель претензии на усиление роли Германии за пределами Европы выглядят необоснованными. Однако это стремление не сделало более успешными переговоры Нормандской четверки в Париже, несмотря на энтузиазм новичка в ней, Жана-Марка Эро, добиться сколько-нибудь значимого прорыва не удалось. Россия продолжает играть в кошки-мышки с представителями Запада, упиваясь собственной безнаказанностью, а Украине не желает идти на уступки Кремлю и его марионеткам на Донбассе.

Поведение российской власти максимально сужает пространство для поиска политических компромиссов. Можно ли нормально оценить судилище над Надеждой Савченко, адвокаты которой разбили все доводы обвинения, но это не помешало прокурору потребовать для нее наказания в виде 23 лет лишения свободы, а судье – фактически лишить подсудимую права на последнее слово. Савченко объявила сухую голодовку, подчеркнув, что считает себя невиновной и выступила против своего обмена на двух задержанных на Донбассе сотрудников российского ГРУ. 9 марта по всей Европе будут требовать свободу Надежде Савченко.

Евгений Магда