Большинство украинцев не хотят референдума по Донбассу - опрос

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина с 8 по 17 февраля.

Так, социологи спросили респондентов, нужно ли проводить референдум по изменениям в Конституцию Украины в части предоставления особого статуса Донбассу (особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донбасса).

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51,2% опрошенных в той или иной степени высказались против референдума. В частности, «точно нет» ответили 29,6% респондентов, а 21,6% сказали, что «скорее нет».

35,9% опрошенных в той или иной степени выразили поддержку проведению такого референдума. В частности, «точно да» сказали 15,9% опрошенных; «скорее да» ответили 20% опрошенных.

Еще 12,9% затруднились ответить.

Всего по выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета населения оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей). Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.