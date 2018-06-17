Игры популистов

О необходимости отставки вечного «камикадзе» Арсения Яценюка народные депутаты говорят уже давно. Все недовольны, но никто не может назвать потенциальную кандидатуру на пост премьера взамен нынешнего. Собственно, именно поэтому желанной отставки не последовало в конце прошлого года, после формального отчета Кабмина.

Новый виток «борьбы» за реформы, но, скорее, за кресла в исполнительной власти и, как следствие, денежные потоки стартовал с начала нового года. На первой же пленарной неделе Верховная Рада погрязла в политических торгах. Одним из их результатов стала договоренность, что Кабмин отчитается перед парламентом до 5 февраля. Дело в том, что, по словам спикера Владимира Гройсмана, «отчет» правительства 11 декабря 2015 года не был таковым. «Это была информация правительства. А сейчас мы приходим к отчету правительства так, как предусматривает закон», - отметил он.

Мол, реальный отчет станет поводом не запускать процесс выражения недоверия правительству. «Мы просто хотим отделить черных и белых овец в стаде Кабмина. Те, кто может и в дальнейшем выполнять возложенные парламентом на них функции по выполнению коалиционного соглашения, - останутся работать, а те, кто оказался не в состоянии работать, или те, кто, собственно, самостоятельно написал заявление об отставке, - должны уйти», - заявил лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко, добавив, что «речь идет не о войне с премьером», а о необходимости рассмотреть результаты работы Кабмина за прошлый год.

Война или маневры, но свой отчет Кабмин Верховной Раде предоставил. Для ознакомления. А озвучивать оный будет, вероятно, в пятницу, 5 февраля.

Люди на размен

Пока правительство готовится к «выходу на ковер», пропрезидентская парламентская фракция в понедельник все же обсудила вопрос отставки премьера Яценюка (по информации депутатов из БПП, голосов в Раде для этого достаточно) и возможность назначения технического премьера (поскольку удобоваримой кандидатуры на эту должность, как уже было сказано выше, нет, как нет и голосов для ее утверждения). Кроме того, обсуждалось и полное переформатирование Кабмина с сохранением вечного «камикадзе» в должности.

Также на заседании фракции был утвержден список потенциальных кандидатов для перехода в исполнительную ветвь власти.

«Это не кандидаты в министры… Это наши кандидатуры для обсуждения в рамках коалиции», - подчеркнул Юрий Луценко в ходе заседания фракции.

Как бы там ни было, список вызвал общественный резонанс. Меньше всего вопросов в этом перечне вызывала кандидатура Евгения Нищука на должность министра культуры. Во всяком случае, он уже занимал (и небезуспешно) это кресло в одном из составов «правительства камикадзе» Яценюка. Небывалый же ажиотаж в обществе вызвала кандидатура Алексея Гончаренко на должность министра здравоохранения. Поскольку молодой депутат от БПП (а ранее – Партии регионов), несмотря на все свои «таланты», к медицине и здравоохранению в целом не имеет никакого отношения.

Бурное обсуждение пропрезидентского «списка» вынудило фракцию оправдываться. «Ни одного решения о выдвижении определенных лиц министрами от БПП фракция не принимала. Точно также фракция не принимала и решений об отставке определенных министров… Общественная реакция свидетельствует, что вчерашнее обсуждение было поверхностным и легкомысленным… Еще раз попрошу коллег учесть, что речь идет не о трудоустройстве, а об усилении потенциала Кабмина», - написал на своей странице в социальной сети Facebook Юрий Луценко.

Тем самым лидер фракции БПП только подтвердил догадки, что вся история со списком кандидатов на должности в Кабмин – прощупывание почвы. А сами потенциальные кандидаты в большинстве своем лишь «люди на размен» в очередных торгах.

«Подготовка к отчету правительства в Верховной Раде не имеет целью переформатирование состава правительства», - считает политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец.

По его информации, также не идет речь об отставке Арсения Яценюка. А «список» кандидатов в Кабмин от БПП, вероятнее всего, не согласовывался с Администрацией президента и может быть полностью пересмотрен. «Из озвученных фамилий шанс быть поданным в Кабмин имеет только Виталий Ковальчук», - отметил он.

С таким мнением согласен и директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, по словам которого, БПП намерен внедрить Ковальчука в правительство как специалиста «по крупным политическим интригам и конфликтам». «Если парламент и премьер-министр примут на довольствие Виталия Ковальчука на должность первого вице-премьера, можно будет говорить о том, что Администрация президента и сам Порошенко, вместо прямого конфликта с премьер-министром, решили пойти по пути Ющенко... чтобы к маю измотать Яценюка в тяжелых тактических боях», - отметил он.

Это необходимо, в том числе, в контексте возможных досрочных парламентских выборов осенью.

Кабмин с Яценюком и без

К слову, другие фракции коалиции пока своих кандидатур в Кабмин не выдвигали, хотя говорят об этом не одну неделю. Более того, члены коалиции, похоже, так до конца и не определились, чего хотят: смены всего состава правительства вместе с отставкой премьера или смены отдельных министров в Кабмине с сохранением Яценюка в должности, но, с большой вероятностью, «усилением» правительства людьми президента. Так, «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» склоняются ко второму варианту. «Тезис о необходимости переформатирования правительства не является новым. Премьер-министр еще осенью призвал фракции коалиции подать свои кандидатуры на вакантные должности в правительстве. Считаю, что это один из основных вопросов, которые коалиция должна решить в ближайшее время», - отметил лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

По его словам, в составе Кабинета министров необходимо заполнить вакансии и заменить «слабых» министров, которые не справляются со своими обязанностями.

Члены коалиции, похоже, так до конца и не определились, чего хотят: смены всего состава правительства вместе с отставкой премьера или смены отдельных министров в Кабмине с сохранением Яценюка в должности, но, с большой вероятностью, «усилением» правительства людьми президента.

Согласие с такой постановкой вопроса пропрезидентской фракции выглядит тем более странным, что, с одной стороны критикуя неэффективность премьера, и собирая за его отставку подписи в Верховной Раде в недавнем прошлом, с другой – готовится отдать своих «лучших людей» под его начало. Другими словами, если команда не справляется с работой, ответственность за это несет, в том числе, руководитель этой команды. И, если уходит команда, то и ее вдохновитель не может оставаться на посту…

В то же время в «Блоке Петра Порошенко» не могут не понимать, что отставка премьера вместе с Кабмином при отсутствии кандидатур на замену и голосов за эти кандидатуры в Верховной Раде оставит всех фигурантов в правительстве, но с приставкой «и.о». А международные финансовые организации, в том числе МВФ, очередного транша от которого в Украине ждут уже весной, с большой долей вероятности не доверят распределение этих финансовых потоков «исполняющим обязанности». Даже если это проверенные легионеры и технократы.

Другим членам коалиции - фракциям «Батькивщина» и «Самопомич» - по душе вариант первый. «Нельзя заменить несколько министров и оставить это правительство в целом. Это правительство ведет к краху страны», - заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Фракция «Самопомич» приняла решение, что мы высказываем недоверие этому правительству, мы требуем его полной отставки, в том числе, с отставкой премьер-министра», - отметила народный депутат от «Самопомочи» Татьяна Острикова.

Парламентарий добавила, что в противном случае фракция может выйти из состава коалиции. «Вопрос выхода из коалиции в случае, если правительство не будет полностью переформатировано, мы будем отдельно решать в зависимости от того, будем ли мы представлены в этом правительстве, и каким образом мы там будем представлены», - заявила она.

Подобные угрозы звучат уже не первый день. А в ключе последних заявлений недавний отзыв из правительства «своего» министра АПК Алексея Павленко (в целом, одного из самых эффективных членов нынешнего Кабмина) выглядит совершенно нелогичным. Впрочем, ходят слухи, что «Самопомич» за сговорчивость просит должности трех министров. За такое же количество кресел в исполнительной власти готова вернуться в коалицию и Радикальная партия Олега Ляшко. Хотя такое возвращение выглядит маловероятным.

Гибридная коалициада

Вместе с тем еще с прошлого года очевидно, что реальной коалиции (хоть с Ляшко и «Самопомочью», хоть без них) в парламенте не существует. Коалиционное соглашение, подписи под которым в ноябре 2014 года поставили пять фракций, выполняется из рук вон плохо. Слишком часто законопроекты - основа для ожидаемых реформ - не набирают нужного количества голосов народных депутатов. Даже после десятка «сигнальных» голосований, в обход регламента Верховной Рады.

Кроме того, время от времени в системные законодательные акты, которые голосуются под вечер, а то и ночью, «просачиваются» и вовсе странные нормы, блокирующие процесс реформ. Как это было с пресловутой «безвизовой поправкой» (норма об отсрочке введения электронного декларирования чиновников, прописанная в государственном бюджете, была перенесена с 2016 на 2017 год). К слову, законопроект об отмене этой нормы на прошлой пленарной неделе депутаты семь раз пытались включить в повестку дня. Однако в среднем документ набирал около 200 голосов.

Собственно, в свете торгов за места в Кабмине парламентарии не могут не знать, что в случае если коалиция не сумеет сформировать новое правительство, она тем самым подтвердит очевидный факт, что парламентское большинство существует только на бумаге. Это может повлечь за собой необходимость переформатирования коалиции, а в случае несговорчивости ряда фракций – роспуск парламента и досрочне выборы.

Досрочных выборов Верховной Рады здесь и сейчас не хочет никто. А до осени теоретически рейтинги можно и нарастить на популизме.

В этой связи «большие фракции» и заговорили о необходимости переписать коалиционный договор. По словам лидера фракции «Народный фронт» Максима Бурбака, надо обновлением работает рабочая группа. Парламентарий считает, что необходимо подготовить дополнение к коалиционному соглашению, в котором четко будут прописаны последовательность шагов и график выполнения его положений. Это, мол, будет обязательным для исполнения депутатами, комитетами и министрами.

БПП, который изначально выступал против подобной идеи, согласился на нее с подачи президента. А «уломают» ли «большие фракции» коалиции своих «младших» партнеров – вопрос времени.

Ведь досрочных выборов Верховной Рады здесь и сейчас не хочет никто. А до осени теоретически рейтинги можно и нарастить на популизме и путем «сливания» неэффективных в работе «партнеров».

Вместе с тем всем членам коалиции следует напомнить, что в коалиционном соглашении и так указаны сроки выполнения практически по каждому пункту (всего их 511 в 17 секторах реформ). Однако, когда депутаты три сессии подряд проваливали те или иные законы, никто из лидеров фракций почему-то ни разу не акцентировал на этом внимание.