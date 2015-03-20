Суд оставил в силе обязанность судьи Царевич носить электронный браслет

Соответствующее решение сегодня огласил судья, который рассмотрел данную апелляцию.

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Оксана Царевич и ее адвокаты ходатайствовали об удовлетворении их иска и отмене в полном объеме, по их мнению, незаконного решения Винницкого городского суда об избрании в отношении Оксаны Царевич меры пресечения в виде личного обязательства, которая в том числе предусматривает ношение электронного браслета.

Один из адвокатов во время рассмотрения дела заявил, что обязательство носить электронное средство контроля является нарушением международного права, ведь это вмешательство в личную жизнь.

Сама Оксана Царевич прибыла в суд в этом браслете и охотно демонстрировала его журналистам.

Она, как и в предыдущих судебных процессах, заявляла о своей невиновности и беспочвенности обвинений в отношении себя.

Оксана Церевич также снова заявила, что не является подозреваемой, поскольку нарушены процедуры и сроки вручения ей уведомления о подозрении, а следовательно и приговор Винницкого городского суда является незаконным.

В то же время прокуратура считает, что собрано достаточно доказательств незаконных действий Оксаны Царевич в должности судьи, а также, что нет никаких оснований для отмены решения Винницкого городского суда.

Кроме того, прокуратура продолжает настаивать, что в отношении судьи Оксаны Царевич необходимо применить более жесткую меру пресечения, а именно в виде ареста, о чем также подала апелляцию.

Рассмотрев аргументацию сторон, Винницкий Апелляционный суд оставил Оксане Царевич меру пресечения в виде личного обязательства, которая предусматривает ношение электронного браслета.

Постановление Апелляционного суда не подлежит обжалованию.