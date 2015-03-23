Апелляционный суд оставил для Кицюка меру пресечения в виде личного обязательства

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявил судья, который рассмотрел данную апелляцию.

После рассмотрения апелляционной жалобы, суд оставил в силе решение Московского городского суда от 13 марта, которым в отношении судьи Кицюка принято меру пресечения под личное обязательство в течение двух месяцев. В обязанности подозреваемого входит круглосуточное ношение электронного браслета, который будет фиксировать место его пребывания, а также требование по первому вызову являться на требование следователей для продолжения расследования по делу относительно вынесения этим судьей незаконных решений во время Революции достоинства.

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Как сообщал УНИАН, Винницкий городской суд 6 марта начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении судьи Печерского районного суда Киева Кицюка.

Справка УНИАН. 4 марта Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест трех судей Печерского районного суда Киева Сергея Вовка, Виктора Кицюка и Оксаны Царевич.

Царевич и Кицюка подозревают в том, что они вынесли заведомо неправосудные постановления по делам об административном правонарушении в отношении активистов автомайдана и в других делах. Таким образом, по данным прокуратуры, они незаконно привлекли к административной ответственности нескольких лиц в январе прошлого года.

Принято решение, что ходатайство следователей столичной прокуратуры об избрании меры пресечения Царевич и Кицюку рассмотрит Винницкий городской суд.

Прокурор Киева Сергей Юлдашев объяснил причину избрания меры пресечения для двух одиозных судей за пределами Киева судейской «корпоративной этикой» в районных судах столицы. Он также отметил, что генеральный прокурор вправе определить любой орган досудебного расследования, если для этого есть основания.