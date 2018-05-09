Вехи недели. Президент о Донбассе, парламентарии о рейтингах, правительство о переформатировании

Минувшая неделя прошла в привычном формате «зрада – перемога», связанном с переговорами в Париже. Отсутствие формальных документов, подписанных и обнародованных в столице Франции, не помешало украинским политикам соревноваться в версиях случившейся там сдачи интересов Украины. Логика местных выборов в этом контексте становится все более понятной: ряд политических партий рассматривает их в качестве трамплина для проведения досрочной парламентской кампании, условия для которой постепенно вызревают.

Петру Порошенко избрание Верховной Рады девятого созыва угрожает потерей лояльного парламентского большинства. Нынешнюю коалицию «Европейская Украина» сложно назвать эффективной, зато она прислушивается к президентским пожеланиям. Правда, беседу с лидерами фракций и групп о результатах переговоров в Париже вряд ли можно назвать эффективной. Глава государства предпочел в конце минувшей недели обратиться к украинскому народу, рассказав о своем видении ситуации. Порошенко полагает, что Украине необходимо бороться за возвращение Донбасса, а ситуация в стране уже никогда не будет такой, как до аннексии Крыма. Возвращение полуострова и неконтролируемых сегодня украинской властью районов Донецкой и Луганской областей требуют, по мнению президента, внутренней консолидации украинского общества.

Видимо, стоит отметить, что в своих выступлениях перед военными глава государства напомнил, что гибридная война против Украины продолжается, а наша страна ведет фактически Отечественную войну за свою независимость. Но в отличие от военных, для которых слова главнокомандующего важны априори, украинские политики не всегда прислушиваются к президентским выступлениям. Их, похоже, куда больше интересуют партийные рейтинги. И обнародованное КМИС исследование показательно не только тем, что выводит «Батькивщину» на первое место в партийном зачете, но и уменьшением количества политических сил, претендующих на преодоление 5-процентного барьера. Похоже, дальнейшие события этой осени будут подчинены превращению досрочных парламентских выборов из вероятного события в объективную реальность.

Из-за внутренних противоречий коалиция «Европейская Украина» все больше напоминает чучело парламентского большинства. Конечно, можно утешать себя разрешением служить в ВСУ иностранцам или введением государственного финансирования политических партий, которые поддержали парламентарии, но эффективной машиной для голосования коалиция становиться не торопится. Владимир Гройсман задекларировал готовность начать борьбу за депутатскую дисциплину, но реальных механизмов осуществления этих благих намерений в украинском законодательстве не предусмотрено. Даже за отмену депутатской неприкосновенности, как ни парадоксально, должны голосовать сами слуги народа.

Атрофия политической воли законодательного органа делает весьма сомнительным скорое переформатирование правительства. Хотя Вячеслав Кириленко успел сообщить согласительному совету парламента о готовности Кабинета Министров провести оптимизацию своего состава путем заполнения вакансий и переформатирования полномочий на ключевых должностях, до ноября такой возможности не представится. Это означает, что шансов на качественные изменения в правительственной работе, как минимум, отложены. Но борьба за правительственные портфели продолжится на подковерном уровне консолидации необходимого количества голосов.

Евгений МАГДА