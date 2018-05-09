Особые выборы для "особого" Донбасса

«Выборы», ранее назначенные самопровозглашенными лидерами так называемых «ДНР» и «ЛНР» на 18 октября и 1 ноября, переносятся. Предварительно – на 21 февраля 2016 года. Это стало результатом встречи «нормандской четверки» в Париже и консультаций в Минске. Во всяком случае, так ситуацию объясняют самопровозглашенные «лидеры» сепаратистов. «Мы с удовлетворением отмечаем, что предложение ЛНР о переносе выборов на Донбассе на 21 февраля 2016 года при условии полного выполнения Киевом политических пунктов «Минска-2» учтено «нормандской четверкой»… Сообщаем о согласии ДНР и ЛНР на перенос выборов с 18 октября и 1 ноября на следующий год», - говорится во вторничном заявлении представителей «ДНР» и «ЛНР» на переговорах в Минске Дениса Пушилина и Владислава Дейнего.

Как считают террористы, за это время Украина «будет обязана выполнить все взятые на себя по Минским соглашениям обязательства, в частности, предоставить Донбассу особый статус, не допустить преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей», а также переголосовать поправки в Конституцию в новой, согласованной с боевиками редакции. При этом «ДНР» и «ЛНР» заявляют, что готовы включиться в работу и по согласованию проекта особого закона о выборах.

Можно сколько угодно спорить об «обязательствах» Украины (как заявил в среду на заседании профильного парламентского комитета замминистра иностранных дел Вадима Пристайло, Минские соглашения не несут никаких легитимных обязательств для Украины, поскольку не имеют статуса международного договора), но о новом избирательном законе для «особых» регионов заговорили и в Верховной Раде, и в Центральной избирательной комиссии, но с совсем другими месседжами по остальным пунктам «договоренностей». В частности, по словам представителя Украины в трехсторонней контактной группе Романа Безсмертного, амнистия может быть проведена только после выборов в соответствии с украинским законодательством. «Амнистия может пройти на основе действующего закона от 1996 года и закона о порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса», - сказал он.

Безсмертный также подчеркнул, что даже при соблюдении сепаратистами всех условий, от уголовной ответственности не будут освобождены те, кто совершал военные преступления и преступления против человечности.

Закон не панацея

Что касается проведения голосования на Донбассе, то, по словам главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, «местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут произойти только по украинскому законодательству, с соблюдением общепризнанных международных избирательных стандартов». «Для этого необходимо обеспечить, в частности, свободу деятельности политических партий, отечественных средств массовой информации, свободу ведения предвыборной агитации, равенство возможностей для каждого кандидата. Только при соблюдении этих условий результаты выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей смогут быть признаны в Украине и в мире», - сообщил глава ЦИК.

По словам народного депутата от Блока Петра Порошенко Александра Черненко, подготовка соответствующего законопроекта может начаться после проведения в Украине местных выборов 25 октября. «Наша задача сейчас - принять качественный закон, принять до конца года, чтобы выполнить Минские соглашения с украинской стороны. А уже провести выборы – это будет зависеть от вывода войск, перекрытия границы», - сказал депутат.

Парламентарий напомнил, что в этом документе должно быть прописано участие в выборах украинских партий, администрирование выборов украинскими избирательными комиссиями, свободный доступ украинских СМИ, возможность для голосования переселенцев, которые выехали из Донецкой и Луганской областей. И подчеркнул необходимость недопуска к выборам тех людей, которые причастны к совершению тяжких преступлений.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что, по всем критериям международного права, выборы на территории, где присутствуют вооруженные иностранные войска, невозможны: «Каким образом можно проводить выборы, когда по улицам Донецка или Луганска ездят танки или ходят люди с автоматами?».

По его мнению, первым шагом в выведении вооруженных сил с оккупированного Донбасса является доступ ко всей территории представителей ОБСЕ. «Если такой ситуации не будет, ни о каких выборах речь не идет», - считает министр.

Дипломатическая победа с оговорками

После оглашения информации о переносе выборов на Донбассе на 2016 год, на оккупированных территориях участились слухи о грядущем полноценном «сливе» Россией самопровозглашенных республик. А украинское экспертное сообщество разделилось в оценках событий. Так, по словам политтехнолога, директора компании персонального и стратегического консалтинга «Berta Communications» Тараса Березовца, «перенос боевиками выборов – это большая дипломатическая победа Украины», на самом деле, к этому все и шло, но, по факту, выборов на Донбассе не будет еще долго. «Их не просто перенесли, а их не будет вообще… Считаю, что сейчас не нужно проводить любые выборы на Донбассе. Пока там не зачищена вся сепаратистская зараза и пока не возобновлен контроль Украины над границей, проводить выборы нельзя категорически… Украина должна получить полный контроль над украино-российской границей, то есть наши пограничники и армия должны выйти на государственную границу, тогда проведение выборов может состоятся. Но это все предварительно, поскольку Россия никуда не собирается уходить, она будут пытаться тянуть, РФ нивелируют там свое присутствие, но все равно остается. Поэтому я думаю, что выборов на Донбассе не будет еще долго», - говорит Березовец.

«Эти выборы никому не были нужны. И это решение не боевиков, а личное решение Путина», - отметил он.

По мнению эксперта, это решение связано с несколькими процессами. Во-первых, президент России хочет отмены западных санкций. И с этой целью проводились переговоры с президентом США Бараком Обамой в Нью-Йорке. Впрочем, закончились они для России не так, как хотелось бы – Обама на уступки не пошел. Во-вторых, 13 октября будет обнародован отчет голландского правительства по расследованию крушения Боинга МН17, в котором, прогнозировано, могут быть обвинены вооруженные силы России. «И Путин сейчас делает всевозможные уступки, посылает различные сигналы для того, чтобы этот отчет был обнародован не полностью… Чтобы вина была возложена на некие «абстрактные» силы», - считает Березовец.

Собственно, по его словам, в привязке к этим процессам и происходят события на Донбассе.

В свою очередь, политический аналитик, эксперт Института евро-атлантического сотрудничества Владимир Горбач тоже положительно расценивает заявление боевиков о переносе выборов. «Внешне это выглядит таким образом, будто это сделано под давлением нашей дипломатии, или под давлением украинской позиции. Но боевики, в данном случае, не являются субъектом принятия решения, решение было принято президентом РФ Путиным на встрече «нормандской четверки» в Париже и просто объявлено устами боевиков. Эта переговорная позиция, очевидно, разменяна на пролонгацию Минских договоренностей на следующий год, но это нас не приближает к какому-то решению этой проблемы», - считает Горбач.

Отсрочка выборов не решает проблемы Донбасса

Не является решением и принятие специального закона о выборах на Донбассе. Просто учитывая, что местные выборы в Украине должны состояться 25 октября, а на оккупированных территориях, по понятным причинам, провести голосование по украинским правилам в эти сроки не представляется возможным, специальный закон – объективная необходимость. Но только в случае, если Украина действительно собирается проводить там выборы. «Для того, чтобы эти выборы состоялись чисто, прозрачно, демократично, соответствовали стандартам ОБСЕ и реально считались легитимными, то, конечно, нужно выводить оттуда оккупационные войска, и я бы посоветовал так называемые армейские корпуса «ДНР» и «ЛНР» также вывести на российскую сторону границы, - отметил Владимир Горбач. - Но для проведения выборов под контролем и эгидой ОБСЕ нужна добрая воля и, прежде всего, воля оккупанта. Рассчитывать на это, по меньшей мере, наивно. Это узел, который крепко завязан и который решить будет очень трудно, непросто и главное не быстро».

Тезис о том, что отсрочка выборов на Донбассе – не решение проблем Донбасса, поддерживает и политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. «Перенос псевдовыборов - это отсрочка пакетного решения проблемы украино-российских отношений, а именно оккупированной территории Донбасса. Я не считаю это большим достижением, поскольку с самого начала было очевидно, что эти «выборы» - фейк. И если РФ собирается по поводу чего-то торговаться с ЕС, то, соответственно, проведя эти так называемые выборы, они фактически могли нарваться на новый кейс санкций против себя. Об этом было заявлено со стороны европейцев. Зато предложение по «плану Мореля» способствует реализации российской стратегической цели - фактического «впихивания» в Украину оккупированной части Донбасса. При том, что мы не получаем контроля над этой частью Украины», - отметил он.

Эксперт обращает внимание, что отмена псевдовыборов не означает восстановления контроля Украины над границей: «Это не демилитаризация, это не вывод вооружений и военных подразделений, это не восстановление конституционного суверенитета над оккупированной территорией, а также это не решение вопроса Крыму. То есть, никаких значительных преференций от этого всего Украина не получает».

Без механизма реинтеграции

В то же время, по его словам, возникает определенный риск того, что внешние игроки навяжут Украине проведение квазивыборов на оккупированных территориях, где будет просто создана видимость того, что украинские партии участвуют в избирательном процессе. «Будет сделан вид, что избираются кандидаты в депутаты или сельские головы в органы самоуправления, но на самом деле это будет назначение администраций в тех или иных населенных пунктах со стороны террористов и сепаратистов… А нам потом придется с этими лицами иметь дело в качестве официальных руководителей органов местного самоуправления - это большая опасность для Украины», - поясняет Кулик.

В этой связи, эксперт отмечает, что, пока Украина не восстановила свое присутствие, пока не проведена десепаратизацию региона, не наказаны виновные в проведении так называемых референдумов, люди, которые принимали активное участие в сепаратизме региона, в военных действиях, «говорить о том, что там можно проводить любые выборы - преждевременно и контрпродуктивно». «И если власть пойдет на сделку в этом направлении, то такая власть может получить значительное гражданское сопротивление и глубокий политический кризис», - уверен политолог.

Впрочем, по словам политтехнолога, руководителя центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, и с принятием специального закона о выборах на Донбассе могут быть проблемы. «Очевидно, что по-прежнему идет игра. Перенос «выборов» на Донбассе - шаг безусловно позитивный, однако предавать этому какое-то стратегическое значение пока еще рано. Это тактический ход демонстрации добрых намерений. Боевики пошли на перенос выборов, однако говорить о какой-то победе рано, поскольку впереди предстоит весьма непростое принятие специального закона о выборах на Донбассе», - отметил он.

С одной стороны, понятно, что закон о выборах в отдельных районах Луганской и Донецкой областей должен отвечать Конституции Украины. С другой стороны - он должен предусматривать иммунитет, то есть, амнистию боевиков. «Это может вызвать очень острый конфликт в Верховной Раде и поэтому я не вижу здесь легкой судьбы в том, каким образом Банковая сумеет провести этот законопроект… Кроме того, имплементация всех парижских договоренностей способна вызвать очень острый внутриполитический кризис в самой Украине», - считает эксперт.

«Пока мы говорим о выборах, никто не задумывается, как эти выборы провести. Я себе очень тяжело представляю участие украинских партий, той же «Свободы», в избирательном процессе… А самое сложное - как выстроить диалог и найти общие ценности с людьми, изменить умонастроение людей», - отмечает Золотарев.

По его словам, пока значительная часть населения Донбасса видит врага в Киеве и мыслит себя отдельно от Украины. Но, даже если учесть социологию, что большая часть населения Донецкой и Луганской областей готовы принять любую власть, которая принесет хотя бы какой-то мир и порядок, решит их элементарные потребности, прежде, чем проводить выборы, важно начать по этому поводу диалог. Иначе слишком много вопросов возникает относительно того, как после выборов реализовать реинтеграцию Донбасса в Украину в практической плоскости, а не в виде деклараций.

Константин Гончаров, Татьяна Урбанская