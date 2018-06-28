Черновецкий поведал, что на Подоле живут черти, которые проникают в тела депутатов

– Леонид Михайлович, я вас люблю! – признается на Андреевском Спуске Лениду Черновецкому одна старенькая беззубая бабуся.

– И я вас люблю! – отвечает взаимностью Леонид Михайлович. Они с женщиной целуются.

Да, старые, престарелые, обездоленные – это, как известно, электорат Леонида Черновецкого, но, по-видимому, его команда подсказала, что для солидности стоит и еще немного интеллигенции себе добавить. Поэтому вчера градоначальник Киева направился на Андреевский Спуск «решать проблемы художников».

Господин Черновецкий со своей свитой из мэрии прошелся почти до конца Спуска, заглянул в святая-святых художников – их мастерские, галереи, поговорил с ними душевно и наделал большого им добра.

Вообще, нужно сказать, и я люблю Леонида Михайловича. Когда иду на какое-то событие с его участием - знаю, что обязательно будет весело. Особенно люблю, когда господин Черновецкий общается с художниками. Помню, однажды художник Иван Марчук (признанный, между прочим, гением) проводил для столичного градоначальника экскурсию по своей выставке. Марчук искренне делится своими переживаниями во время того, как рисует картину, а Черновецкий ему и говорит: «Я вас прекрасно понимаю, ведь я тоже художник, я фотографирую».

На Спуске Черновецкий, о том, что он «тоже художник», уже не вспоминал, но своим признаниям все-таки позабавил:

– Вот думаю себе, бросил бы все и организовал бы галерею. Хорошее это все-таки дело! – говорит градоначальник в галерее №36, которую пришел «спасти от Подольской райгосадминистрации».

Да, во всех проблемах, которые накопились на Андреевском Спуске, виновна, по словам Леонида Черновецкого, Подольская районная администрация.

Возможно, посещение Спуска Черновецким – это не только его пиар-кампания, возможно, его действительно искусство задело за душу.

(У господина Черновецкого есть удивительная особенность выражать свое мнение. Терпение лопается даже у его подчиненных, чтобы долго не думал, они ему по быстрому стараются подсказать слова).

– Знаете, меня искусствоведы учили, что картину нужно просто воспринимать... сердцем (подсказывает Журавский), то есть на уровне подсознания. Если это что-то хорошее, значимое, оно тебя цепляет. Когда я был в Ленинграде на экскурсии по... Эрмитажу (подсказывает Журавский), некоторые выставки,.. я не очень хорошо понимаю концептуализм, однако когда начал смотреть ... внимательно (подсказывает Журавский), то, в принципе, некоторые вещи начал понимать. Но это стоило мне больших усилий, потому что это такой мощный, умственный процесс, что от результата этого понимания у меня аж закружилась голова.

Черновецкий вчера приостановил продажу ряда галерей, в частности, галереи «Карась» №36, Дома художников.

Да, это хорошее дело! Но почему только сейчас?! Черновецкий обвиняет в «захвате» этих галерей Подольскую районную администрацию, и что, мол, до сих пор он ничего не мог сделать. Однако, что именно изменилось, какие механизмы влияния на Подольскую администрацию нашел мэр, чтобы приостановить ее решение, нам не поведал.

– Галерея «Карась», Дом художников. – это проблемы не одного месяца давности. Об этом уже больше полугода говорилось в прессе на всю страну, проводились демонстрации под окнами мэрии. Почему Вы решили только сейчас им помочь? – поинтересовалась я.

– Художники, в основном, обращаются к Господу Богу. Но когда они обращаются в Киевскую государственную администрацию, они получают позитивный ответ, – сказал Леонид Михайлович, и при этих словах рассмеялся.

Господин Черновецкий подходит к продавцам сувениров, интересуется, как идет их бизнес и благодарит их, что они им занимаются.

– Но какой это бизнес? - Это искусство! Мы поддерживаем традицию, – отвечает ему продавец. – Купите что-нибудь своей любимой женщине! Недорого, я для вас скидку сделаю.

– Со скидкой я из принципа не куплю. Дело в том, что то, что вы продаете, называется украинские сувениры. А я кто? Стопроцентный украинец. Так зачем мне покупать украинские сувениры?! Я сейчас думаю о том, чтобы создать для вас лучшие условия, – любезно отказался мэр.

«Виновник» проблем Спуска председатель Подольского района Юрий Романюк все время ходил рядом с делегацией из мэрии, однако ему никто не давал сказать ни слова в свою защиту. А мэр все думал, кто же таки позволил машинам заезжать на Андреевский...

– Это вы позволили здесь машины ставить? – спросил Черновецкий у Романюка.

– Нет. Андреевский Спуск имеет статус обычной улицы, потому здесь не требуется специального разрешения на проезд автомобилей.

– Так это вы все-таки позволили!

– Но район не имеет права давать подобных разрешений. – пытался объяснить господин Романюк. Но его никто не слушал.

Не абы как мэра разочаровало строительство «Театра на подоле». Он долго не мог понять, кто его строит. Наконец узнает, что театр строится за средства города, а распорядителем средств является Управление культуры города Киева, начальник которого – Светлана Зорина.

– А кто вообще ведет строительство? Это Зорина ведет строительство?!

– До этого оно велось 13 лет, – говорит Светлана Зорина.

– Подождите, меня это не интересует, сколько оно велось до этого времени. Где рабочие?

– Их только сегодня нет.

– Но у вас их никогда нет. И вообще все то, что вы делаете, вызывает у меня только раздражение, – сказал градоначальник своей подчиненной.

Леонид Михайлович наведался в Дом художников.

– Мы уже 20 лет живем напротив дома Булгакова. Это наши мастерские. Сейчас с нами случилось несчастье, нас хотят выгнать, – жалуется мэру художница Лариса Годунова.

– А кто вас хочет выгнать? Кто этот человек? – удивленно интересуется Черновецкий.

– Подольская администрация не хочет, чтобы мы здесь дальше работали.

– Я максимум, что мог сделать, – это написать письма Президенту, чтобы председателю Подольского района объявили решение. Выгнать его я не имею полномочий, потому что есть решение Конституционного Суда и, к большому сожалению, я вынужден его терпеть. Но я хочу вас заверить, что у меня для вас есть хорошая новость: я подписал распоряжение и буду защищать ваши права. Кроме того, что мы будем судиться, мы еще и не выдадим документ на право собственности тому, кому продали это здание. Как юрист, я вас заверяю, что вы имеете первоочередное правое на приобретение помещения, – поведал мэр.

– Если вы уже здесь, у художников, то позвольте нам подарить картину «Андреевский спуск».

– Я у вас приму ее тогда, когда заберу у Подольской райгосадминистрации это помещение.

..Леонид Михайлович уже в следующей галерее.

– Пишу с натуры. У меня такая традиционная школа, я учился у Трохименко, – рассказывает художник «художнику». – Вот сейчас ищу спонсора, хочу написать картину, но ее нужно кормить.

– А как ее кормить? - совершенно серьезно поинтересовался мэр.

– Ну понимаете, для того, чтобы мне написать большую вещь, нужно за что-то жить, купить краски.

Насмотревшись искусства, проникшись проблемами художников, господин Черновецкий подвел итоги.

– В Киеве очень много разных проблем, до которых мы постоянно доходим, получая разные предложения от разных слоев населения через «колл-центр». Открытие «колл-центра» позволило нам обратить внимание и на проблему Андреевского Спуска. Я, к сожалению, очень загружен и не могу везде бывать. Но я очень благодарен всем художникам и всем тем, кто продает произведения искусства, наши украинские сувениры и всем тем, кто присутствует на этой улице, вопреки препятствиям, которые им создает Подольская администрация.

К величайшему сожалению, я не могу сегодня отвечать за решение Подольской администрации, к которой очень много претензий. Но ряд проблем сегодня самой администрации мы создадим, а для киевлян и приезжих это будет одно удовольствие.

Во-первых, мы предоставим этой зоне особый статус, поскольку киевлянам она нравится и иностранцы знают, куда идти за покупками сувениров и живописи. И таким образом узнают об Украине.

Я сегодня дам распоряжение по поводу того, чтобы мы улучшили здесь все, что видят люди, которые сюда приходят, сделали комплексную... реконструкцию (подсказывает Журавский) всего того, что вы видели.

Я посмотрел и остался недоволен тем, как строится Театр на подоле. К сожалению, информация, что до нас он строился дольше, меня не устраивает, потому что я не увидел здесь рабочих, а они должны работать, причем, круглосуточно. И для этого у нас есть средства, просто нет энтузиазма у тех, кто этим занимается. Кроме того, мы защитим беззащитных художников. Они все - люди творческие, непрактичные, живут в другом мире, в каком-то космическом.

Думаю, что еще не одна такая улица появится в Киеве за те пять лет, которые были мне отведены в Киеве. Я уже имею несколько проектов улиц, подобных Андреевскому Спуску.

Все дело в действиях Подольской районной администрации, которую я не могу снять. У меня слишком мало полномочий. Мне нужно большинство в Киевраде.

Недаром Булгаков писал, что в Подольском районе водятся черти. И они водятся, в основном, в районной государственной администрации, и проникают в тела депутатов, вместе с председателем...

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