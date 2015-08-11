Россия не намерена отказываться от права вето в Совбезе ООН - Лавров

Россия не намерена отказываться от права вето в Совете безопасности ООН.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Что касается об отказе от права вето или добровольного ограничения права вето, то они звучат не впервые. Мы считаем, что они не имеют серьезной перспективы, поскольку право вето закреплено в уставе ООН без каких-либо условий и оговорок, и уважать это положение устава обязаны все государства, которые ратифицировали этот важнейший документ международного права", - сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что если даже гипотетически предположить обсуждение этой идеи, то возникает целый ряд вопросов – если предлагается отказываться от права вето при голосовании в случае, когда речь идет о массовых преступлениях, кто будет определять критерий массовости.

По его словам, западные коллеги в Совете безопасности недавно продвигали резолюцию по Сребнице, которую заветировала Россия. В данном случае, как заявил Лавров, ссылались на необходимость отдать дань памяти жертвам массовых преступлений, но только тем, "кто пал от оружия сербов, хотя в боснийском кризисе жертвы были со всех сторон и преступления совершались всеми".

"Нас беспокоит активизировавшиеся попытки в последнее время постоянно провоцировать конфронтацию в Совете безопасности путем вбрасывания односторонних резолюций – будь то по Сребренице, будь то по малазийскому "Боингу". Это уже не дипломатия, а стремления сделать Совет безопасности инструментом пропаганды", - заявил он.

По словам Лаврова, дипломатия и без это "серьёзно страдает и ей наносится ущерб из-за того, что наши западные коллеги все больше предпочитают дипломатии санкционные меры, считая, что так будет проще и эффективней достигать своих геополитических целей".

Как сообщал УНИАН, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

По его словам, РФ этот вопрос постоянно обсуждает с постоянными членами Совбеза с целью не создавать проблем внутри пятерки.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".