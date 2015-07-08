Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Сребренице
20:11, 08 июля 2015Мир
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Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о осуждении резни в югославском городе Сребреница в 1995 году.
REUTERS
Великобритания внесла на рассмотрение эту резолюцию несмотря на протест России и Китая, передает Би-би-си. После заседания Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что принятие проекта резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию на Балканах.
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Ранее боснийские сербы обратились с просьбой к России наложить вето на принятие данной резолюции.
В начале лета 1995 года сербский генерал Ратко Младич начал крупномасштабное наступление на Сребреницу. 11 июля город пал.
По оценкам Международного суда ООН, после захвата города были убиты около 8 тыс. мусульман.
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