В России не могут воспрепятствовать приплыву российских "добровольцев" на Донбасс - Совбез РФ

Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сказал секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, передают РИА Новости.

"Мы к этому никого не призываем, и не поощряем этого. Но реально воспрепятствовать этому невозможно. Ведь два миллиона беженцев из Украины не просто так приехали в Россию — у них тут родственники и друзья. Они рассказывают им о тех зверствах, которые там происходят. А дальше срабатывают эмоции: люди отправляются туда и участвуют", — сказал Патрушев.

Читайте такжеШкиряк: в моргах и больницах Донецка и Луганска - аншлаг

По его словам, конфликт в Украине "можно решить без "гражданской" войны, если следовать Минским договоренностям, но они не выполняются".

"В Украине сейчас даже в одной семье родственники зачастую занимают диаметрально противоположные позиции и ругаются. Это гражданский конфликт. Мы готовы оказывать и оказываем поддержку украинским беженцам — которых, кстати, ни в ЕС, ни в США не принимают — но влезать в гражданский конфликт нецелесообразно", — отметил секретарь Совбеза РФ.

Читайте такжеЛавров подтвердил, что у РФ есть влияние на "ДНР" и "ЛНР": "они в серьезной степени от нас зависят"

Как сообщал УНИАН ранее, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что США были истинными инициаторами "госпереворота" в Украине, потратив на это $5 млрд. При этом для него "ясно, что за проектом дестабилизации этой страны скрывается попытка создать инструмент для радикального ослабления России".