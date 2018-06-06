Замглавы ГФС: В Россию из зоны АТО идет уголь, кокс. Из России в Украину – наркотические вещества под видом лекарств

Янтарная лихорадка в Житомирской, Ровенской и Волынской областях, а также передел нелегальных торговых потоков в Закарпатье, актуализировали еще один, помимо коррупции, проблемный вопрос в Украине – засилье контрабандистов на всех границах. Самая большая «дырка» - на востоке страны, где с контрабандой совместно пытаются бороться все сопричастные ведомства – от пограничников до налоговой милиции. Первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Бeлан рассказал в интервью УНИАН о схемах, которые преступники используют для нелегальной перевозки товаров через украинские границы, высоколиквидной контрабанде в зоне АТО и том, как Украина пытается перекрыть эти потоки.

Из-за событий на Закарпатье в Украине актуализировалась тема контрабанды. Но это проблема не только Закарпатья, Волыни или Одессы, поскольку где есть границы, есть и контрабанда. Какие в Украине самые популярные схемы нелегального пересечения границ? Отличаются ли они в зависимости от региона?

Конечно же, классические схемы незаконного перемещения товара на территорию Украины или с территории Украины существуют. Но стоит разделять незаконное перемещение через таможенные посты и вне них, через так называемую «зеленку». В частности, во втором случае перемещаются высоколиквидные товары. Как правило, это сигареты, спирт и нефтепродукты. В первом случае, когда товар пытаются ввозить через таможенные пункты, тоже существует несколько классических схем обмана – пересортица, занижение таможенной стоимости или веса, подмена товара…

К примеру, везут, условно, 20 тонн шлепанцев, а среди них «затеряны» 2 тонны «брендовых» босоножек. Или, при оформлении таможенных документов, пишут, что контейнер весит не 20 тонн, а 12. Иногда пишут одну номенклатуру товара, а, на самом деле, везут другую.

Еще один момент, когда везут нагло, что называется, в «черную». Выглядит это так: на территорию Украины заезжает фура, которая оформила груз, например, айфоны или планшеты, на территории Польши или Румынии. При въезде в Украину водитель указывает, что машина идет пустая. То есть, товара как бы нет. Недавно был случай, когда мы получили информацию от коллег с той стороны, что декларировались дорогие мобильные телефоны, а когда проверили по нашей базе этот автомобиль, выяснилось, что декларация на их оформление не подавалась.

Или же схема с микроавтобусами. Существует норма, позволяющая провозить товар без пошлины 50 кг на человека или эквивалент 500 евро. В результате, используется схема, когда фура подъезжает к границе, разгружается, весь товар распределяется между несколькими десятками человек, которые, в микроавтобусах, курсируют через границу ежедневно, днем и ночью, перевозя вот так товары. После этого они доставляются на склады и затем поступают в продажу без какого-либо налогового учета. Таким образом, предприниматели, опять же, стараются не платить налоги. Во время обыска одного из таких складов во Львовской области было обнаружено и изъято более 30 тонн товаров, ввезенных по этой схеме. Их общая стоимость составила 3,2 миллиона гривен.

То есть, сегодня большая проблема – отсутствие общих информационных баз, которые бы позволяли обмениваться информацией с соседними странами в онлайн-режиме. Будь это все, было бы гораздо проще и эффективнее работать.

Какая ответственность грозит контрабандистам, которых ловят за руку?

Если говорить о товарной контрабанде, то, на сегодняшний день эта статья УК декриминализирована. То есть, уголовной ответственности, такой, как при контрабанде оружия, наркотиков (это отдельные статьи УК), не наступает. Согласно Таможенному кодексу Украины, за незаконное перемещение товаров через таможенную границу Украины наступает административная ответственность.

А как получается, что, когда везут, допустим, продукты питания в зону АТО, то это считается контрабандой, а когда везут в Крым – не считается?

Крым не является зоной проведения АТО, туда товары, которые никто не ограничивает, идут через таможенные пункты пропуска. Что касается зоны АТО, то здесь ситуация иная. Здесь наша задача – перекрыть нелегальный поток денег и продуктов, которые везут кремлевским наемникам, уничтожающим население.

Только на прошлой неделе спецподразделением налоговой милиции «Фантом», которое несет службу в зоне проведения АТО, перекрыт один из каналов финансирования боевиков: совместно с сотрудниками СБУ и пограничной службы задержали жителя Донецкой области, который вез на территорию, подконтрольную ДНР, 8 миллионов гривен.

Что касается перемещения товаров через линию разграничения, то оно регулируется временным порядком, утвержденным Кабинетом министров. Там указанно, что в данный момент разрешено провозить товары только через пункты пропуска на железной дороге. Кроме того, на прошлой неделе депутаты поддержали законопроект, которым ужесточаются меры по борьбе с незаконным перемещением товаров через линию разграничения. Теперь те, кто пытается заработать на войне, должны осознать, что наказание неотвратимо.

Также недавно было создано 7 сводных мобильных групп для борьбы с контрабандой в зоне АТО. И за короткий срок они доказали свою эффективность. Среди выявленного и задержанного – подакцизные товары, продукты питания, контрабандное топливо. Например, 8 мая, совместно с коллегами из СБУ и погранслужбы, задержали одновременно 170 фур, загруженных алкоголем, табачными изделиями и продуктами питания.

Тем не менее, мы же понимаем, что везут не только через пункты пропуска, но рискуют, идут через заминированную «зеленку»…

95% грузов в зоне АТО действительно идут через «зеленку». Но мы пресекаем такие попытки.

В нашем подразделении «Фантом» более 100 человек, которые несут службу в двух направлениях: на пунктах пропуска, где контроль осуществляется пограничниками и фискальной службой, а также по всей «зеленке», в составе сводных мобильных групп.

Насколько целесообразно обустраивать пункты пропуска на железных дорогах, если учесть, что сеть железных дорог в зоне АТО весьма разветвленная? Если кто-то не рискнет идти через «зеленку», то на железной дороге по линии разграничения могут быть «дырки» побольше, чем для 170 грузовиков…

На самом деле, нет. Во-первых, дорог, конечно, много, но узловых пунктов, где все сходятся, всего несколько. Во-вторых, большая часть дорог там разрушена. Кроме того, пункты пропуска выбраны так, чтобы все подвижные составы контролировались. Поэтому там плотный контроль и со стороны Службы безопасности, и с нашей.

Этот контроль уже дает какой-то эффект?

На сегодняшний момент мы изъяли незаконных товаров в зоне АТО больше чем на 100 млн грн.

Это по железной дороге?

Это вообще. Потому что изменения идут постоянно, и на ЖД у нас пункты пропуска работают где-то месяц.

Как отбираются люди, которые работаю в «Фантоме»?

Мы их тестируем психологически, физически, они проходят подготовку на полигоне. Они хорошо экипированы и психологически подготовлены. У каждого есть аптечка, знают, что делать в случае ранения. Конечно, условия в которых они находятся, непростые. Также как военные, они часто попадают под обстрелы, рискуют нарваться на мину или растяжку. Но они добросовестно выполняют свой долг, понимая, что их передовая – это защита экономических интересов государства.

Достаточно ли 100 человек, чтобы сотрудники «Фантома» вовремя проходили ротацию?

Мы планируем увеличить состав еще на 50 человек, для более плотного контроля на линии разграничения.

Как происходит взаимодействие с главами военно-гражданских администраций?

Есть закон о военно-гражданских администрациях, у них есть определенные полномочия. Но, если в практической плоскости, контакт и с главами администраций, с их помощниками и заместителями, происходит постоянно, внештатные ситуации могут быть по несколько раз в день.

Мы говорили, что есть линия разграничения, и есть условная граница с Крымом. Сейчас много людей жалуются, что те продукты, которые завозятся в Крым из Украины, там не остаются, а идут дальше в Россию. Существует ли какой-то порядок сотрудничества с пограничниками на въезде в Крым, чтобы выявлять эти потоки?

К сожалению, пересечение условной границы Херсонской области и Крыма не регламентируется временным порядком, поскольку они не являются зоной проведения АТО. Не исключаем, что многие товары едут в Россию. Мы также фиксируем, что товары, которые везут в Донбасс, тоже частично идут в Россию. Это выгодный нелегальный бизнес. Если микроавтобус загрузить товаром на 30 тыс гривен в Артемовске, то в Горловке или Донецке он уже будет стоить более 100 тыс гривен.

Какая группа товаров больше везется в Россию и из России?

Самым большим спросом нелегальных перевозок в обе стороны пользуются пиво, водка, сигареты, спирт, картофель, крупы. Часто изымаем партии поддельных вино-водочных изделий, поддельных акцизных марок. В зоне АТО пока еще есть подпольные цеха по разливу водки и изготовлению сигарет. Например, известная фабрика «Хамадей» официально, вроде, переехала в Крым, но в зоне АТО у них осталось несколько цехов.

В Россию из зоны АТО идет уголь, кокс. Из России в Украину – даже наркотические вещества, под видом лекарств. Например, недавно мы изъяли 50 кг трамадолсодержащих лекарств, стоимость примерно 10 млн гривен.

Какая работа ведется в выявлении, скажем так, выгодоприобретателей такого вида контрабанды? Ведь, только лишь задерживая микроавтобусы, фуры или вагоны, контрабанду не остановить, пока есть люди, контролирующие производство нелегальных товаров, которые хотят на этом зарабатывать.

В этом направлении мы тоже работаем, где получается, открываем уголовные производства. И просим криминализировать контрабанду подакцизных товаров, дать возможность фискальной службе изымать транспортные средства, которыми перевозят контрабанду. У нас есть не один конкретный случай, когда мы изымаем контрабандный товар в зоне АТО, грузовой автомобиль отпускаем, а через два часа снова его задерживаем.

А если «накрыть» продовольственные базы? Где-то же этот товар складируется.

Существуют там такие базы, мы активно с этим боремся. Например, недавно выявлена перевалочная база, которую организовала семейная пара из Волновахи. Там складировались алкогольные напитки, которые планировали переправить на территорию, занятую боевиками ДНР.

К сожалению, множество людей не против заработать на войне. Но есть мелкие контрабандисты, а есть те, кто формируют караваны из 170 фур. По организаторам, по дельцам такого крупного «бизнеса» мы работаем вместе с СБУ и пограничниками.

Некоторые благотворители и волонтеры жалуются, что не всегда им удается пересечь линию разграничения, что их останавливают и заворачивают. В то же время, находится куча людей, зарабатывающих на контрабанде и рассказывающих российским СМИ о гуманитарной катастрофе на Донбассе…

Что касается гуманитарных товаров, ни один гуманитарный груз не задерживается на пропускных пунктах. Такие грузы проходят беспрепятственно, проблем с этим нет. Премьер-министр проводил встречу с представителями иностранных фондов и благотворителей, и сейчас это еще больше облегчили. Но этим пытаются манипулировать, а мы, в свою очередь, пытаемся попытки манипуляций пресекать. Буквально в прошлую пятницу задержали фуру, а в ней – миллион гривен мелочью, вырученной от продажи гуманитарки. Этот автомобиль ехал с территории, контролируемой боевиками ДНР.

В текущем году власти, наконец, обратили внимание и на проблему незаконной добычи и контрабанды янтаря. В каких объемах существует этот вид контрабанды?

Проблема большая и масштабная. Точно также, как «копанки» были на востоке, добыча янтаря в трех областях (Волынской, Ровенской и Житомирской) – это большой незаконный бизнес. На сегодняшний день действует целый ряд организованных преступных группировок, которые наладили незаконную добычу янтаря, его сбыт и дальнейшее незаконное перемещение за пределы Украины. Сейчас необходимо приложить максимум усилий всех правоохранительных органов – МВД, СБУ, ГПСУ, налоговой милиции и прокуратуры, для того, чтобы поломать эти схемы и привлечь к ответственности их организаторов. Налоговая милиция, в соответствии со своей компетенцией, тоже начала активные наступательные мероприятия. На прошлой неделе на Закарпатье мы изъяли 82 кг янтаря, который пытались незаконно переместить в Словакию. Ранее нами ликвидирована группировка, занимающаяся незаконной добычей и сбытом янтаря в Ровенской области.

На юге Украины тоже интересная ситуация. Например, Приднестровье активно жалуется, что Украина буквально устроила ему экономическую блокаду.

Если кто-то жалуется на уменьшение нелегального потока товаров, то это только плюс фискальной службе и пограничникам. У всех, кто хочет работать «в белую», нет препятствий для перевоза товара через таможенные посты.

Вам не странно слышать от ЕС претензии относительно коррупционности Украины, если они сами – принимающая сторона контрабанды?

Для преступников нет официальных границ. И связка наших с их дельцами существует. К тому же, те фирмы, на которые завязаны преступные схемы, это не белые фирмы с хорошей кредитной историей. Это те фирмы, которые открываются на наших же граждан или на их подельников там, это оффшоры. Другая часть – это создание легальных белых документов, двойные пакеты документов до пересечения границы и после (имеется в виду пересечение границы одной страны с одним пакетом документов, и, в том же пункте пропуска, границы другой страны – с другим пакетом документов, - УНИАН). То есть, так «обеляется» товар при заходе в ЕС. Это вторая схема. И мы говорим о том, что создание совместных пунктов пропуска решает несколько задач – упрощает администрирование и уменьшает расходы на администрирование, но, самое главное, что затрудняет такие схемы. Много проблемных вопросов снимается сразу. И, что немаловажно, это репутация Украины в экономическом мире.

Автор: Татьяна Урбанская