Российский производитель "Буков" предложил сбить еще один Боинг для эксперимента - The Guardian

Об этом на страницах The Guardian пишет журналист Шон Уокер, который побывал на пресс-конференции российской компании "Алмаз-Антей", на которой ее эксперты представили собственный анализ обломков сбитого на востоке Украины малайзийского авиалайнера.

Представители компании "Алмаз-Антей" предложили на пресс-конференции сбить еще один "Боинг 777" ради эксперимента из системы "Бук" и сравнить обломки с остатками самолета рейса MH17. При этом они пригласили к сотрудничеству в проведении дорогостоящего эксперимента международных экспертов, пишет ZN.UA.

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Теоретически российская компания действительно могла бы купить подержанный "Боинг 777" и сбить его на полигоне, воссоздав все условия, которые были в Донбассе.

"Предложение воссоздать инцидент может означать следующее: Россия готовится признать, что MH17 сбили боевики, но сейчас пытается показать, что система "Бук", с которой был совершен выстрел, попала в Донбасс не с России, а была захвачена из воинской части украинской армии", - говорится в статье.

Автор замечает, что выводы, которые продемонстрировала российская компания на пресс-конференции, вряд ли доказывают непричастность России к уничтожению малайзийского лайнера. Поскольку представители "Алмаз-Антея" так и не ответили на вопрос, сколько ракет класса "М1" хранится в России после списания и снятия с вооружения.