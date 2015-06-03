Российский производитель "Буков" предложил сбить еще один Боинг для эксперимента - The Guardian
Россия, возможно, признает, что именно пророссийские террористы сбили малайзийский "Боинг 777" в зоне конфликта на Востоке Украины. Однако пытается убедить мир, что система "Бук", которую использовали боевики, принадлежала Украине.
Об этом на страницах The Guardian пишет журналист Шон Уокер, который побывал на пресс-конференции российской компании "Алмаз-Антей", на которой ее эксперты представили собственный анализ обломков сбитого на востоке Украины малайзийского авиалайнера.
Представители компании "Алмаз-Антей" предложили на пресс-конференции сбить еще один "Боинг 777" ради эксперимента из системы "Бук" и сравнить обломки с остатками самолета рейса MH17. При этом они пригласили к сотрудничеству в проведении дорогостоящего эксперимента международных экспертов, пишет ZN.UA.
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Теоретически российская компания действительно могла бы купить подержанный "Боинг 777" и сбить его на полигоне, воссоздав все условия, которые были в Донбассе.
"Предложение воссоздать инцидент может означать следующее: Россия готовится признать, что MH17 сбили боевики, но сейчас пытается показать, что система "Бук", с которой был совершен выстрел, попала в Донбасс не с России, а была захвачена из воинской части украинской армии", - говорится в статье.
Автор замечает, что выводы, которые продемонстрировала российская компания на пресс-конференции, вряд ли доказывают непричастность России к уничтожению малайзийского лайнера. Поскольку представители "Алмаз-Антея" так и не ответили на вопрос, сколько ракет класса "М1" хранится в России после списания и снятия с вооружения.