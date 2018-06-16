Украинский интерес. Назначение в Вашингтон, демонстрация в Хельсинки и "закрытый" крымский вопрос

Бывшее неприлично долго вакантным место украинского посла в Вашингтоне занято. Петр Порошенко назначил на него своего близкого соратника Валерия Чалого, принимавшего активное участие в формирование внешнеполитической линии Украины на протяжении последнего года. Валерия Алексеевича нельзя назвать кадровым дипломатом, но он располагает опытом аналитика. Ему предстоит наполнить конкретным, если хотите – прикладным смыслом украинско-американские отношения, еще во времена президентства Леонида Кучмы обозначенные как стратегическое партнерство. Уже после указа о назначении было обнародовано интервью Чалого, в котором он признает, что Европейский Союз заинтересован в скорейшем выполнении Минских договоренностей, и оказывает в этом аспекте давление на Украину.

Назначение Чалого должно прорвать своеобразную плотину, ведь масштабная замена послов в ключевых для внешней политики государствах так и не произошла. Наивно в такой ситуации сетовать, что Запад не всегда понимает официальную линию Украины, ведь понятие «дипломатические каналы» пока никто не отменял.

Весьма символичное событие произошло в Хельсинки, на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Этот представительский орган признал факт российской военной агрессии в Украине и возложил ответственность на Кремль за ухудшение экономической ситуации в нашей стране. Интересно, что в столицу Финляндии не смог попасть спикер Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин, отказалась от участия в ПА ОБСЕ и вся российская делегация. Хотя к специальной миссии ОБСЕ на Донбассе есть немало неприятных вопросов, решение парламентской ассамблеи организации является элементом в изменении позиции мира в отношении России и ее линии поведения.

Впрочем, в Кремле настойчиво игнорируют сигналы и демонстрируют абсолютную убежденность в собственной правоте. На полях саммита ШОС в Уфе министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что вопрос Крыма в международных отношениях закрыт. Как в таком случае объяснить продолжение санкций со стороны цивилизованных государств глава российской дипломатии предпочел не объяснять. Ему на выручку пришел Владимир Путин, высказавший мнение, что слово «санкции» больше не должно звучать в мире. Президент России показательно удивился отсутствию прямого диалога между лидерами сепаратистов и официальным Киевом, продолжая гнуть свою линию.

Россия в вопросе урегулирования на Донбассе напоминает шулера, постоянно передергивающего карты. Она публично выступает за мирное урегулирование и продолжает насыщать техникой и боевиками территорию самопровозглашенных республик. Не находит рационального пояснения упорство, с которым российские дипломаты протестуют против создания международного трибунала для расследования гибели «Боинга-777» летом прошлого года в небе над Донбассом. Это при том, что официальная Москва отрицает свою причастность к этому преступлению, а на борту лайнера не было российских граждан. Впору вспомнить, что на воре шапка горит.

И еще один показательный факт: Туркменистан обвинил «Газпром» в неплатежах за поставляемое центральноазиатским государством «голубое золото». Представить подобное заявление несколько лет назад было невозможно, но страны Центральной Азии по-восточному чутко демонстрируют на смену конъюнктуры в регионе. Поэтому Ашхабад и нанес еще один удар по российской энергетической монополии.

Евгений Магда