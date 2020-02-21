Зеленский о беспорядках в Новых Санжарах: Украина - это Европа эпохи Средневековья (видео)

Президент приветствовал прибытие в Украину эвакуированных из Китая граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал протест местных жителей в Новых Санжарах Полтавской области против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины и иностранцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

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«В первую очередь я хочу поздравить как президент всех украинцев, которые вернулись на родину вчера из китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что уже в ближайшие недели они будут дома, рядом со своими родными и близкими», - заявил Зеленский.

«Мы постоянно говорим, что Украина - это Европа, вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами - люди, а не... Не хочу сейчас подбирать неправильное слово», - добавил глава государства.

Зеленский также отметил, что верит в то, что в ближайшее время, в ближайшем будущем у украинцев появится «очень важный и нужный Украине и всему миру стартап, который научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и... критическому мышлению».

Как сообщал УНИАН 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Протестующие бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояния 9 правоохранителей получили ранения. Полиция по факту событий в Новых Санжарах открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары в тот же день вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. На месте Гончарук заверил, что все эвакуированные из Китая граждане, находящиеся в медцентре, прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей.

В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности. Вместе с эвакуированными из Китая гражданами в обсервации будет находиться и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.