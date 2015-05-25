Украинцы до конца 2015 года должны избавиться от постсоветских паспортов - Климкин

Об этом в эксклюзивном интервью программе ТСН.Тиждень рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Сейчас мы убрали политическую компоненту. В Европейском Союзе есть очень много опасений относительно Донбасса. Я об этом очень прямо и много раз говорил. Есть опасения, что биометрические паспорта будут получать те, кого не хотят видеть в Европейском Союзе. Или – увеличение миграции. Сейчас эти политические риски устранены. Сейчас у нас есть признание наших реформ, сейчас у нас есть четкий алгоритм действий, который, как только будет отчет, он будет передан Европейскому Совету и Европейскому парламенту. И есть очень четкий график – до конца года мы делаем окончательный отчет. Теперь от нас зависит, каким образом мы выполним весь блок реформ. И тогда в 2016 году у нас будет решение (о безвизовом режиме ЕС с Украиной). И эта политическая компонента является очень непростой», - сказал он.

В то же время, по словам министра, ключевым требованием является борьба с коррупцией.

«Ну, и конечно то, что мы должны избавиться от постсоветского прошлого. Этот постсоветский паспорт, который у нас есть, где некоторые европейские политики с нас просто смеются, ведь можно просто переклеить фотографию и «стать другим человеком». Именно от этого мы должны избавиться. Мы должны стать европейским государством, в том числе и в смысле этих реформ. Именно это мы должны сделать до конца этого года», - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, саммит «Восточного партнерства» констатировал, что ожидает до конца этого года новый отчет Европейской комиссии о выполнении Украиной и Грузией критериев, необходимых для введения безвизового режима.