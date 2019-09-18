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Глава Госдепартамента подтвердил поддержку Украины со стороны США

00:52, 18 сентября 2019
Политика
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Майк Помпео побеседовал с главой МИД Украины Вадимом Пристайко / фото УНИАН

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Государственный департамент США.

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США, глава американской дипломатии поздравил руководителя МИДа Украины с недавним назначением на этот пост.

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Помпео вновь подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, которая реализует жизненно важные реформы, призванные победить коррупцию, укрепить верховенство закона и создать экономическую среду, способствующую конкуренции и инвестициям.

Госсекретарь подчеркнул неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что еще не имел контакта с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

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Теги: #Госдепартамент#Вадим Пристайко#США и Украина#Майк Помпео