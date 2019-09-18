Глава Госдепартамента подтвердил поддержку Украины со стороны США

Майк Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, которая реализует жизненно важные реформы.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 17 сентября, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Государственный департамент США.

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США, глава американской дипломатии поздравил руководителя МИДа Украины с недавним назначением на этот пост.

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Помпео вновь подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, которая реализует жизненно важные реформы, призванные победить коррупцию, укрепить верховенство закона и создать экономическую среду, способствующую конкуренции и инвестициям.

Госсекретарь подчеркнул неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что еще не имел контакта с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.