Пристайко заявляет, что еще не контактировал с Лавровым

Министр заявил, что перед встречей лидеров стран “нормандского формата” (Украины, Франции, Германии и России) встреча глав МИД этих стран не планировалась.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что еще не имел контакта с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом Пристайко сказал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Я действительно не имел возможности поговорить с господином Лавровым”, - сказал Пристайко.

Отдельно он сказал, что не планировалась встреча глав МИД перед встречей лидеров стран “нормандского формата” (Украины, Германии, Франции и России).

При этом Пристайко отметил, что если лидеры “нормандской четверки” во время ожидаемой встречи договорятся о необходимости выработки определенного документа для подписания, тогда придется “садиться и вырабатывать этот документ”.

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“Если лидеры придут к тому моменту, что надо, чтобы кто-то произвел этот документ и предварительно согласовал, чтобы они снова не сидели 16 часов и не придумывали сами, то тогда наверняка состоится (встреча) или на уровне советников... или на уровне министров”, - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится до конца сентября.

Зеленский заявляет, что на ожидаемой встрече лидеров стран "нормандского формата" хочет решить вопрос окончательного обмена всех пленных и обсуждения четких сроков вывода оккупационных войск из временно оккупированных территорий к проведению выборов.