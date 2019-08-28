Суд арестовал Богатыреву: может выйти под залог в 6 миллионов гривень (фото)

27 августа пограничники задержали Богатыреву в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-министру здравоохранения Украины Раисе Богатыревой в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в 6 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры.

"Ходатайство удовлетворить, применить к подозреваемой... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней", - сказала судья.

Позже стало известно, что 6 миллионов гривень залога за Богатыреву внесет Вадим Новинский.

Как сообщал УНИАН, 27 августа пограничники задержали Богатыреву в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

В октябре 2014 года Богатыреву объявили в розыск в Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

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С января 2015 года экс-министр находилась в международном розыске Интерпола. Печерский райсуд Киева заочно избрал Богатыревой меру пресечения в виде ареста.

В сентябре 2016 года директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что Интерпол отказался от розыска Богатыревой, "поскольку они якобы усматривают в преследовании политику".

По данным Генпрокуратуры, в отношении Богатыревой применяется процедура заочного осуждения.

Сегодня, 28 августа, прокуратура Киева внесла в Печерский райсуд ходатайство относительно решения вопроса о применении к Богатыревой ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также напомним, в 2012 году Богатырева оскандалилась из-за визита на служебной машине в люксовый бутик Louis Vuitton в центре Киева.

Позже она попалась на том, что слетала в США в сопровождении двух телохранителей, личного телеоператора и близких к ней лиц за государственный счет.