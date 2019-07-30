REUTERS

От военного положения до состояния войны. О чем идет речь в президентском указе, обновившем положение о военной службе

Анастасия Заремба
07:00, 30 июля 2019
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Среди указов, изданных президентом Украины Владимиром Зеленским, появился такой, который фактически расширяет полномочия Верховного главнокомандующего. Некоторые эксперты заговорили о том, что документ может создать проблемы для военных, увольняющихся в запас. УНИАН разбирался, так ли это.

REUTERS

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №524/2019 о внесении изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах. По сути, этот указ – едва ли не первый документ за пять лет агрессии России против нашей страны, который дает возможность привести внутригосударственные нормативные акты в соответствие с происходящим на Донбассе и в Крыму.

Первое – документом были разделены понятия «военного положения» и «состояния войны». Несмотря на то, что в Конституции используются оба, на первых взгляд, схожих термина, однако сфера применения каждого из них разная.

Так, состояние войны - это автоматический статус, который, согласно нормам международного права, закрепляется за страной, подвергшейся внешнему нападению. Действует такой статус до окончания агрессии и вооруженного нападения. При этом нахождение пострадавшей страны в «состоянии войны» не значит объявления войны нападающей стране. По нормам международного права, объявлением войны считается уже сам факт агрессии и его официальное непризнание, как например, это делает Россия. Причем непризнание является отягощающим фактором при привлечении страны-агрессора к ответственности.

В отличие от состояния войны, военное положение используется в пределах страны куда шире.

По словам политолога, эксперта Центра структурной политологии «Выбор» Лилии Брудницкой, военное положение – это достаточно общая формулировка, которой можно квалифицировать как спор на границе, так и подход военных кораблей других стран к нашим морским границам. К слову, как раз поэтому именно военное положение было введено в приграничных с РФ областях после захвата Россией 24 украинских моряков в Керченском проливе.

Но одними только нормативными правками дело не ограничивается. Поскольку указ, по сути, внедрил термин «состояние войны», то для него в документе были расширены и сроки выслуги лет для младшего и старшего офицерских составов, которые проходят военную службу в условиях объявления состояния войны.

В новом документе «поправки на боевые условия» не предусмотрено и получить звание повыше по «ускоренной программе» не получится. / Фото: Минобороны

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уточняет, что раньше, при введении военного положения, год службы (для получения очередного воинского звания) младшего лейтенанта в боевых условиях шел за два, а у лейтенанта, капитана, майора два года шли за четыре. Теперь же, в новом документе, «поправки на боевые условия» не предусмотрено и получить звание повыше по «ускоренной программе» не получится. Как объясняют эксперты, звания будут присваивать с учетом фактического боевого стажа, то есть год за год.

«Выслуга лет – это организационное изменение. Пересмотр, о котором говорится в указе, фактически связан с уменьшением мобилизационного ресурса, который зависит от демографичиского кризиса населения», - объясняет причину такого изменения военный эксперт, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, таким решением растянули сроки выслуги, поскольку в Украине, с учетом потерь на Донбассе, стало меньше квалифицированных военных. А подготовка новых кадров требует времени.

По мнению генерала Николая Маломужа, указ нацелен на возможную договоренность о прекращении боевых действий / Фото УНИАН

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж убежден, что такая инициатива офиса президента была ориентирована не на то, чтобы разделить статусы военнослужащих и, вместе с ними, и льготы для бойцов. Это – только следствие. «На данный момент мы все-таки находимся в состоянии перманентной войны. И у нас идут боевые операции, военные действия. Скорее всего, этот указ был нацелен на возможную договоренность о прекращении боевых действий, на основе чего можно было бы пересмотреть статус военных, которые уже не будут участвовать в боевых столкновениях, а также урегулировать общий формат состояния войны, который только предусматривает готовность к войне, но не означает активной ее фазы. Но разделение статусов, конечно, отражается на льготах для военных», - говорит Маломуж.

Отметим, что в мае текущего года Кабмин принял постановление, в соответствии с которым военнослужащим рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава Вооруженных сил Украины, служащим в зоне ООС с 30 апреля 2018 года и по настоящее время, будет пересчитана льготная выслуга лет по схеме «год за три».  Завершить его должны до 1 сентября этого года.

Эксперт по правовым вопросам аналитической группы «Левиафан» Сергей Назаренко отмечает, что после появления президентского указа риски для военных, которые уже служат, имеются. Но переживать стоит не всем, а только тем, кто служит в зоне ООС и только офицерам. «Указанная категория лиц как получала надбавку, так и продолжит ее получать (а это от 25% до 50% от оклада военнослужащего). Но изменится промежуток времени, за который эта категория выплат меняется. Ранее, отслужив год в зоне АТО или ООС, военнослужащий получал 1,5 года к своей выслуге лет, следовательно - быстрее достигал необходимого срока и получал бОльшую надбавку. Пребывание в АТО или ООС приравнивалось к военному положению и фактически выслуга лет считалась по схеме «1 на 1,5». Теперь же выслуга лет для офицеров в ООС будет год за год, что фактически ухудшает их положение. То есть, они будут получать столько же денег, что и сейчас, но увеличение выплат будет происходить медленнее», - говорит он.

В связи с этим, предупреждают юристы, у военнослужащих в будущем могут возникнуть вопросы о том, считать ли этот указ ограничением их прав. Однако на данный момент беспокоится не о чем. «По сути, этот указ на данный момент не несет в себе никаких ограничений. Но его появление – однозначно некая популистская норма, поскольку и военное положение, и состояние войны вводятся в Украине с подачи президента. Вместе с этим, существуют нормы международного права, по которым сам факт признания военной агрессии международными институциями и другими странами фактически приравнивает ее к состоянию войны. Потому, исходя из этого указа, пока неизвестно, каким образом на практике будут исчислять выслугу лет для военных. Соответственно, есть риск, что военные вскоре могут начать обращаться в суды», - отмечает юрист общественной организации «Юридическая Сотня» Наталья Шуминская.

Новым указом вносятся изменения и в процесс создания военных администраций на случай военного положения / фото УНИАН

Еще одна новация президентского указа – им вносятся изменения и в процесс создания военных администраций на случай военного положения. Согласно документу, в случае введения военного положения, такие администрации, на первых порах, будут формировать исключительно из военнослужащих.

Служба в военных администрациях получает статус военной командировки с сохранением оклада и соответствующим содержанием в этот период. «Военнослужащие переходят в подчинение военных администраций без исключения из личного состава своих частей. То есть, эта поправка расширяет реальные возможности военных администраций и конкретизирует основания для увольнения военнослужащих, что является важным для упорядочивания ситуации в ВСУ», - добавляет Лилия Брудницкая.

В частности, военных могут уволить с должностей в военных администрациях и направить в распоряжение Генштаба, если было прекращено военное положение, были выполнены все боевые задачи или военнослужащий не выполнял своих обязанностей.

Еще один нюанс, по словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, состоит в том, что этот указ хоть особо и не меняет ситуации в рядах украинской армии, но дает основания для дальнейшего расширения полномочий президента как Верховного главнокомандующего: «Президенту по этому указу дается исключительное право, при условии военного положения, направлять и отзывать из военных администраций военнослужащих. То есть раньше эта функция была закреплена за военным штабом и военным командованием, которые определяли, сколько военных нужно отправлять в военные администрации. И уже потом докладывали об этом президенту. Но сейчас президент имеет единоличное право решать кого и куда направлять. Фактически - это расширение его полномочий. Точнее, этот указ – первый шаг к этому».

При этом, эксперт обращает внимание, что на данный момент эта норма противоречит закону о национальной безопасности и обороне, принятом в 2018 году.

Таким образом, специалисты сходятся во мнении, что этот указ – лишь подготовка к более обширной работе. Ведь на сегодняшний день нужно полностью пересматривать законодательство - вносить коррективы в закон об обороне по части гибридной войны, менять закон о мобилизации, так уже не первый год идут обсуждения насчет армии резервистов и создавать территориальную оборону. Заняться всеми этими вопросами парламентарии могут уже в новом созыве Рады.

Анастасия Заремба

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Теги: #военное положение#Владимир Зеленский