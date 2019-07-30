От военного положения до состояния войны. О чем идет речь в президентском указе, обновившем положение о военной службе

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №524/2019 о внесении изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах. По сути, этот указ – едва ли не первый документ за пять лет агрессии России против нашей страны, который дает возможность привести внутригосударственные нормативные акты в соответствие с происходящим на Донбассе и в Крыму.

Первое – документом были разделены понятия «военного положения» и «состояния войны». Несмотря на то, что в Конституции используются оба, на первых взгляд, схожих термина, однако сфера применения каждого из них разная.

Так, состояние войны - это автоматический статус, который, согласно нормам международного права, закрепляется за страной, подвергшейся внешнему нападению. Действует такой статус до окончания агрессии и вооруженного нападения. При этом нахождение пострадавшей страны в «состоянии войны» не значит объявления войны нападающей стране. По нормам международного права, объявлением войны считается уже сам факт агрессии и его официальное непризнание, как например, это делает Россия. Причем непризнание является отягощающим фактором при привлечении страны-агрессора к ответственности.

В отличие от состояния войны, военное положение используется в пределах страны куда шире.

По словам политолога, эксперта Центра структурной политологии «Выбор» Лилии Брудницкой, военное положение – это достаточно общая формулировка, которой можно квалифицировать как спор на границе, так и подход военных кораблей других стран к нашим морским границам. К слову, как раз поэтому именно военное положение было введено в приграничных с РФ областях после захвата Россией 24 украинских моряков в Керченском проливе.

Но одними только нормативными правками дело не ограничивается. Поскольку указ, по сути, внедрил термин «состояние войны», то для него в документе были расширены и сроки выслуги лет для младшего и старшего офицерских составов, которые проходят военную службу в условиях объявления состояния войны.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уточняет, что раньше, при введении военного положения, год службы (для получения очередного воинского звания) младшего лейтенанта в боевых условиях шел за два, а у лейтенанта, капитана, майора два года шли за четыре. Теперь же, в новом документе, «поправки на боевые условия» не предусмотрено и получить звание повыше по «ускоренной программе» не получится. Как объясняют эксперты, звания будут присваивать с учетом фактического боевого стажа, то есть год за год.

«Выслуга лет – это организационное изменение. Пересмотр, о котором говорится в указе, фактически связан с уменьшением мобилизационного ресурса, который зависит от демографичиского кризиса населения», - объясняет причину такого изменения военный эксперт, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, таким решением растянули сроки выслуги, поскольку в Украине, с учетом потерь на Донбассе, стало меньше квалифицированных военных. А подготовка новых кадров требует времени.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж убежден, что такая инициатива офиса президента была ориентирована не на то, чтобы разделить статусы военнослужащих и, вместе с ними, и льготы для бойцов. Это – только следствие. «На данный момент мы все-таки находимся в состоянии перманентной войны. И у нас идут боевые операции, военные действия. Скорее всего, этот указ был нацелен на возможную договоренность о прекращении боевых действий, на основе чего можно было бы пересмотреть статус военных, которые уже не будут участвовать в боевых столкновениях, а также урегулировать общий формат состояния войны, который только предусматривает готовность к войне, но не означает активной ее фазы. Но разделение статусов, конечно, отражается на льготах для военных», - говорит Маломуж.

Отметим, что в мае текущего года Кабмин принял постановление, в соответствии с которым военнослужащим рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава Вооруженных сил Украины, служащим в зоне ООС с 30 апреля 2018 года и по настоящее время, будет пересчитана льготная выслуга лет по схеме «год за три». Завершить его должны до 1 сентября этого года.

Эксперт по правовым вопросам аналитической группы «Левиафан» Сергей Назаренко отмечает, что после появления президентского указа риски для военных, которые уже служат, имеются. Но переживать стоит не всем, а только тем, кто служит в зоне ООС и только офицерам. «Указанная категория лиц как получала надбавку, так и продолжит ее получать (а это от 25% до 50% от оклада военнослужащего). Но изменится промежуток времени, за который эта категория выплат меняется. Ранее, отслужив год в зоне АТО или ООС, военнослужащий получал 1,5 года к своей выслуге лет, следовательно - быстрее достигал необходимого срока и получал бОльшую надбавку. Пребывание в АТО или ООС приравнивалось к военному положению и фактически выслуга лет считалась по схеме «1 на 1,5». Теперь же выслуга лет для офицеров в ООС будет год за год, что фактически ухудшает их положение. То есть, они будут получать столько же денег, что и сейчас, но увеличение выплат будет происходить медленнее», - говорит он.

В связи с этим, предупреждают юристы, у военнослужащих в будущем могут возникнуть вопросы о том, считать ли этот указ ограничением их прав. Однако на данный момент беспокоится не о чем. «По сути, этот указ на данный момент не несет в себе никаких ограничений. Но его появление – однозначно некая популистская норма, поскольку и военное положение, и состояние войны вводятся в Украине с подачи президента. Вместе с этим, существуют нормы международного права, по которым сам факт признания военной агрессии международными институциями и другими странами фактически приравнивает ее к состоянию войны. Потому, исходя из этого указа, пока неизвестно, каким образом на практике будут исчислять выслугу лет для военных. Соответственно, есть риск, что военные вскоре могут начать обращаться в суды», - отмечает юрист общественной организации «Юридическая Сотня» Наталья Шуминская.

Еще одна новация президентского указа – им вносятся изменения и в процесс создания военных администраций на случай военного положения. Согласно документу, в случае введения военного положения, такие администрации, на первых порах, будут формировать исключительно из военнослужащих.

Служба в военных администрациях получает статус военной командировки с сохранением оклада и соответствующим содержанием в этот период. «Военнослужащие переходят в подчинение военных администраций без исключения из личного состава своих частей. То есть, эта поправка расширяет реальные возможности военных администраций и конкретизирует основания для увольнения военнослужащих, что является важным для упорядочивания ситуации в ВСУ», - добавляет Лилия Брудницкая.

В частности, военных могут уволить с должностей в военных администрациях и направить в распоряжение Генштаба, если было прекращено военное положение, были выполнены все боевые задачи или военнослужащий не выполнял своих обязанностей.

Еще один нюанс, по словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, состоит в том, что этот указ хоть особо и не меняет ситуации в рядах украинской армии, но дает основания для дальнейшего расширения полномочий президента как Верховного главнокомандующего: «Президенту по этому указу дается исключительное право, при условии военного положения, направлять и отзывать из военных администраций военнослужащих. То есть раньше эта функция была закреплена за военным штабом и военным командованием, которые определяли, сколько военных нужно отправлять в военные администрации. И уже потом докладывали об этом президенту. Но сейчас президент имеет единоличное право решать кого и куда направлять. Фактически - это расширение его полномочий. Точнее, этот указ – первый шаг к этому».

При этом, эксперт обращает внимание, что на данный момент эта норма противоречит закону о национальной безопасности и обороне, принятом в 2018 году.

Таким образом, специалисты сходятся во мнении, что этот указ – лишь подготовка к более обширной работе. Ведь на сегодняшний день нужно полностью пересматривать законодательство - вносить коррективы в закон об обороне по части гибридной войны, менять закон о мобилизации, так уже не первый год идут обсуждения насчет армии резервистов и создавать территориальную оборону. Заняться всеми этими вопросами парламентарии могут уже в новом созыве Рады.

Анастасия Заремба