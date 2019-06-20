Украинский вопрос. Как Путин Украину с россиянами обсуждал

Стрелки часов близятся к десяти минутам первого. В темно-синем костюме с фиолетовым галстуком в студии появляется Путин. Похожий наряд российский лидер выбирал для «прямой линии» пару лет назад. В принципе, внешний вид – далеко не единственное, что из года в год объединяет его одностороннее «общение» с народом.

Прошлогодняя «прямая линия» продлилась почти четыре с половиной часа. В этот раз российский президент тоже не был краток. Как и прежде, Путин комментировал десятки вопросов внутренней политики, чаще всего являющиеся прерогативой правительства (но кого это волнует), – нищенские зарплаты, проблемы ЖКХ, коррупцию, здравоохранение, мусорную реформу, вопросы поддержки многодетных семей… Обещал проверки, внимательное рассмотрение, личный контроль и улучшения. Грубо говоря, играл в «доброго царя».

Традиционно звучали довольно личные вопросы. К примеру, рассуждая о проблемах в Российской Федерации, ведущие интересовались… границами президентского терпения. На что Путин ответил: «Дело в не границах терпения, а в том, что нужно добиться результата. Самое простое в моем положении - «махать шашкой» и увольнять, выносить строгие выговоры. Это тоже когда-то нужно делать, но, если кто-то чего-то не делает, в этом есть и моя вина».

Не стало новостью и желание холопов услышать от хозяина Кремля его любимый анекдот, но Путин, многим ранее уже не раз рассказывающий в качестве «любимого» то про шпиона, который мешал работать едва ли не всей Лубянке, то про бабушку, будь у которой борода, она бы стала дедушкой, в этот раз веселить публику своим «искрометным» чувством юмора не стал.

Спустя полтора часа «прямой линии», в контексте темы европейских санкций, впервые всплыл вопрос Крыма и Донбасса. Так, ведущий довольно иронично сказал, мол, время от времени звучат призывы «помириться» с европейскими странами. Владимир Путин ответил, что Россия ни с кем не ругалась и желания ругаться не имеет. По его словам, санкции по многим направлениям только мобилизовали РФ: «Мы включили мозги, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики, транспортном машиностроении, сельском хозяйстве».

Кроме того, он заявил, что из-за введенных ограничений Россия потеряла намного меньше других стран. В подтверждении своих слов начал «сыпать» цифрами так называемых экспертных данных. В частности, сообщил, что с 2014 года Россия недополучила около 50 млрд. долларов. При этом, ЕС потерял 240 млрд. долларов. США – 17 млрд. долларов. Япония – 27 млрд. долларов…

Рассуждая о возможности послаблений санкций, Путин отметил: «Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы? – Может быть, какие-то [послабления] будут».

В завершение довольно развернутого ответа на вопрос о санкциях, он попытался сравнить Россию и Китай. Мол, санкции – это такая «попытка сдерживания развития»: «Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупировали, хотя это полная чушь и ложь. Но ведь КНР не имеет отношения к Крыму и Донбассу. А тарифы на их товары – это те же санкции. Смысл только один – сдерживание развития Китая, который стал конкурентом США. Тоже самое происходит в отношении России и будет продолжаться». Какие именно российские товары, в какой стране и с какой стати могут конкурировать, хозяин Кремля, конечно, уточнять не стал. Тем самым подтвердив, что Донбасс – и Крым! – имеют к антироссийским санкциям самое, что ни на есть, прямое отношение.

По словам ведущих этого «шоу», на «прямую линию» с российским лидером поступало много звонков из Украины. Так, якобы были вопросы о том, помирится ли Россия с Украиной, когда будет подписан Указ о предоставлении российских паспортов для всех граждан Украины, приедет ли Путин в Одессу?..

Первый вопрос, который напрямую касался Украины и был выведен в эфир, звучал так: «Какие перспективы Минских переговоров после выборов в Украине, и обращался ли к Путину Виктор Медведчук по поводу освобождения украинцев из российских мест несвободы?».

По словам президента РФ, подобные вопросы никогда не исчезают из поля зрения Кремля. Особенно, что касается проблем людей в местах лишения свободы и других местах «не лучше, чем тюрьма». Однако, Медведчук вовсе не занимается этими вопросами, а лишь выполнял поручение экс-президента Украины Петра Порошенко. «Виктор Владимирович принимает эти проблемы близко к сердцу. Недавно он поставил вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных после Керченского инцидента, и еще ряда конкретных лиц, которые были осуждены и находятся в местах лишения свободы в России», – заявил Путин и добавил, что вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. То есть, прежде, чем решать «эти вопросы», нужно подумать о судьбе граждан России, которые находятся в аналогичной ситуации в Украине.

К сожалению, рассказывая российскому населению о «Керченском инциденте», Путин ожидаемо не стал озвучивать решение Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Россия должна освободить наших моряков.

Еще где-то через час «прямой линии» ведущий вновь поднял тему Указа об упрощении получения российского гражданства для жителей оккупированного Донбасса. Дальше сценарий разыгрывался, как по нотам: в эфир подключился российский корреспондент из Татарстана, готовый озвучивать историю якобы беженцев из Украины. Журналист рассказал, что семья переехала в Татарстан из города Торецк (бывший Дзержинск) и уже несколько лет пытается легально устроиться в России. Рядом с журналистом в маленькой комнатке собралось больше десяти человек – та самая многодетная семья «беженцев» и их родственники. Камеру навели на осколки снарядов, которые якобы упали на территорию школы одной из дочерей семейства. Специально для эфира девушка показательно держала их в руках.

Чтобы нагнать еще больше ужаса на зрителей, российский журналист рассказал о том, что Торецк находится под контролем Вооруженных сил Украины и каждые пару месяцев по старому адресу семьи «беженцев» приходят повестки, их ищут, расспрашивают о них бывших соседей… Именно поэтому, мол, семья не возвращается в Украину.

«Понятно, с какими целями, вас хотят призвать в армию», – вещал журналист.

«А мы убивать своих же не хотим», – вторили ему якобы украинские беженцы.

В качестве челобитной глава семейства «беженцев» попросил у Путина помощи в получении российского гражданства. И хозяин Кремля – добрый царь - тут же заявил, что для этой семьи, как и для их родственников, такое решение будет принято быстро.

Что же касается остальных граждан Украины (отнюдь не только тех, кто находится в России), президент РФ пообещал «посмотреть», какие еще можно внести изменения в нормативную базу, чтобы вопрос с российским гражданством решался для них быстрее. «С трудом представляю, что в Украине сейчас можно просто обратиться в консульство с этим вопросом. Но мы будем стараться либерализировать этот вопрос, и сделать его максимально доступным для украинцев», – подчеркнул Путин.

Сразу после обсуждения гражданства прозвучал вопрос о новом украинском президенте и начале его работы. И тут Путин не преминул блеснуть «эрудицией», вспомнив КВН-выступления Владимира Зеленского в Москве в середине «нулевых». Однако, назвав президента Украины талантливым человеком, тут же озвучил в его адрес массу упреков.

«То, что мы сейчас видим, не смешно. Это не комедия, а трагедия. Если уж он стал главой государства, нужно проблемы решать. Тем более, что при избирательной кампании он об этом говорил. А сейчас это происходит? В Париже заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами, а как тогда решать эту проблему? Более того, обстрелы со стороны ВСУ увеличились, а говорилось, что они прекратятся, что будет прекращена блокада с «Л/ДНР». Ничего не делается, блокада только усиливается», – сетовал Путин.

«Шаги навстречу – это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», – добавил он.

В целом, если сравнивать нынешнюю «прямую линию» Путина с прошлогодней, тема Украины звучала реже. К примеру, от хозяина Кремля уже не пришлось слушать об «общем будущем» России и Украины. Зато, судя по реакции на действия нового украинского президента (совсем не такого от Зеленского ожидали в Москве), Украина продолжает стоять акционерам «кооператива Озеро» поперек горла.

Кстати, этот же подход актуален не только для российского лидера, но и для его благодарных «шавок». Так, ответственность за DDoS-атаки на «прямую линию», которые «фиксировались» во время трансляции, главред Russia Today Маргарита Симоняьн быстренько повесила на Украину. Действительно, кому, как не украинцам, больше всего нужно было прервать общение российского царя с его холопами. Кому, как не украинцам, нужно было мешать населению РФ наслаждаться потоками обещаний Владимира Путина, данных им уже в семнадцатый раз, но так ни разу и не выполненных с момента восхождения его на «трон».

… На один из финальных вопросов: «Бывает ли вам стыдно и за что?» – Путин рассказал душещипательную историю из «нулевых», когда его помощники потеряли записку какой-то пожилой женщины. Но вряд ли эта история тронула кого-то, спустя двадцатилетие путинского «правления». И вряд ли кто-то действительно поверил в ее искренность.

Ирина Шевченко