Военное положение под устные гарантии

Около десяти часов вечера 26 ноября, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией, Крымом и Приднестровьем, сроком на 30 дней. Это решение поддержали 276 народных депутатов.

О необходимости введения в стране военного положения в Украине заговорили еще в воскресенье, 25 ноября, после неприкрытого акта агрессии России против украинских кораблей в Азовском море. В ночь с 25 на 26 ноября Совет национальной безопасности и обороны собрался на экстренное заседание и озвучил это решение. В понедельник, 26 ноября, президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий Указ, которым ввел в действие решение СНБО.

Этим документом предполагалось введение военного положения на 60 суток – с 26 ноября 2018 года до 25 января 2019 года. Среди двенадцати пунктов, предписывающих разные действия, которые должны в период военного положения выполнить МИД, Минобороны, Генштаб, Мининформполитики, МВД, СБУ и Госслужба спецсвязи, один – двенадцатый – под грифом «секретно».

По мнению директора международного союза «Институт национальной политики» Юрия Шулипы, в данном пункте Решения СНБО может содержаться план действий украинского руководства в случае обострения российской агрессии в акватории Азовского моря: «В частности, речь может идти о мерах защиты при нападении российских оккупационных пограничных войск ФСБ РФ на украинские и иностранные корабли».

В понедельник после обеда комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддержал законопроект о введении военного положения на 60 суток. «Да, мы много обсуждали, но в такие моменты мы едины, как никогда», - отметил глава комитета Сергей Пашинский.

После этого законопроект был передан на рассмотрение в Верховную Раду.

Экстренное заседание парламента должно было начаться в четыре часа дня. Однако оказалось, что в документе, предложенном Раде для голосования, прописаны ограничения прав и свобод украинцев: «В связи с введением в Украине военного положения, временно, на период действия правового режима военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины».

Также предлагается ввести временные ограничения прав и свобод в пределах, необходимых для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения».

Эти нормы вызвали бурную реакцию в украинском обществе. Однако некоторые эксперты поспешили развеять страхи. Так, политолог Тарас Чорновил обратил внимание, что военное положение, в принципе, автоматически означает потенциальное ограничение прав и свобод: «Оно может не вводиться, может вводиться частично, может вводиться полностью. Но выбросить эту часть - это значит не вводить военное положение».

Об этом же в стенах Верховной Рады говорил и секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, ограничение прав и свобод граждан планируется только в зоне военных действий. «Президент настаивает, что это не будет общее ограничение – только там, где будут проходить военные действия. Что касается образования, если будет угроза детям, - закрывать школы. Если будет необходимо закрыть предприятия – будут закрывать», - сказал он.

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А вот по словам основателя Центра политико-правовых реформ Игоря Колиушко, авторы президентского Указа «не знают или не понимают смысла пункта 5 статьи 6 закона «О правовом режиме военного положения»». В нем, в частности, говорится, что в Указе президента о введении военного положения указывается «исчерпывающий перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, временно ограничиваются в связи с введением военного положения..., а также временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц...». «Это означает, что закон предусматривает большой перечень инструментов противодействия агрессии врага, из которого президент должен выбрать те, которые необходимы для реализации конкретного плана отпора агрессии, а не просто так взять и ограничить права и свободы граждан… От ограничения наших прав на свободу мысли, свободу передвижения, права на собственность, права на предпринимательскую деятельность, права на труд, права на образование… агрессия не прекратится», - отметил он и выразил надежду, что депутаты с этим разберутся.

Однако депутаты ударились совсем в другие споры. В большинстве своем, о том, что введение военного положения может отсрочить грядущие президентские выборы. «Я практически не слышал заявлений о нападении на наши корабли, угрозу, которую несет Россия и т.д. Зато больше сотни раз услышал слово «выборы». Мне кажется, этим все сказано», – заявил Тарас Чорновил.

Споры и консультации в депутатском корпусе затянулись до глубокого вечера. А президент, прибыв в Раду днем, так и не выступил перед парламентариями. Зато к вечеру сам пересмотрел свое предложение и озвучил в Раде уже новое – ввести военное положение с 9 утра 28 ноября сроком на 30 дней, а не на 60, как предлагалось ранее.

Порошенко объяснил, что, в таком случае, военное положение закончится еще до начала официального старта избирательной кампании (31 декабря) и президентские выборы будут проведены по плану – 31 марта. При этом он заверил, что «из всех опций, которые предоставляет закон «О правовом режиме военного положения» Указу «О введении военного положения» вошли только те, которые касаются, главным образом, различных военных мер». «Мы должны усилить охрану прямо сейчас. Мероприятия, которые, в случае вторжения, позволят нам быстрее отреагировать, как можно быстрее мобилизовать все ресурсы», - отметил он.

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Однако при этом президент заявил, что объявление полной или частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил пока не планируется. Мол, «эта возможность остается открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации». И снова подчеркнул, что военное положение не будет предусматривать ограничение прав и свобод. «Отмечу, что в Указе я не предвижу никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, внедрением цензуры и т.д.», - сказал глава государства.

Чорновил убежден, что 30-дневный срок неадекватный в нынешних обстоятельствах. По его словам, дело в том, что, в случае необходимости, продлить этот срок без депутатов президент будет не в силах. А, учитывая грядущие рождественские и новогодние «каникулы» парламента, собрать депутатский корпус, который разъедется по заграницам, даже в случае реальной угрозы, не представляется возможным.

Как бы там ни было, народные депутаты, в обмен на утверждение специальным постановлением даты выборов президента 31 марта 2019 года, договорились утвердить и введение военного положения с 28 ноября 2018 года на 30 дней. Правда, голосовали парламентарии не за конкретный текст Указа с четким перечнем того, какие именно пункты закона «О введении военного положения» президент планирует задействовать в ближайший месяц. А за устные гарантии, высказанные Петром Порошенко с трибуны Верховной Рады «под стенограмму».

Поэтому очень бы хотелось, чтобы через 30 дней эти же депутаты потребовали от главы государства публичного отчета, что именно было сделано в этот период и какие цели были достигнуты «для повышения нашей готовности» отразить полномасштабное наступление из-за поребрика.

Ирина Шевченко