Вехи недели. Кандидатский баттл, страсти по Центризбиркому и хозяйственный Гройсман

Президент сообщил представителям крупного бизнеса, что вносит на рассмотрение парламента законопроект о налоге на выведенный капитал, который до последнего времени не слишком нравился МВФ. Это решение готовы одобрить представители украинского бизнеса самого разного калибра, но мяч находится на поле парламентариев, КПД которых вряд ли повысится в ближайшее время до уровня, необходимого для своевременного принятия этого закона.

Юлия Тимошенко решила сделать реверанс перед теми гражданами Украины, кто хочет мира на Донбассе (отмечу, что их немало). По крайней мере, именно так можно расценить ее заявление о ведении Порошенко переговоров с главарями боевиков на Донбассе и его готовности сдавать украинскую территорию ради достижения собственных политических целей. Леди Ю продолжает избегать упоминания России в контексте Донбасса, и эта словесная эквилибристика может вылезти ей боком. Попытка в кавалерийской атаке ворваться на электоральное поле «Оппозиционного блока» может привести к потере внушительной части базового электората леди Ю.

Анатолий Гриценко не растерялся и публично предложил Юлии Тимошенко провести дебаты о будущем Украины, от которых в штабе «Батькивщины» твердо и быстро отказались. С одной стороны, не стоит потчевать избирателей изысканным блюдом раньше финала избирательной кампании, с другой – в окружении Тимошенко считают Гриценко и свою шефиню претендентами разных весовых категорий. Анатолий Степанович тем временем продолжает публично упиваться полной непричастностью к власти и сообщать пикантные подробности о непубличной международной группе, якобы подготовившей план урегулирования конфликта на Донбассе при участии самого Гриценко. Ответ на вопрос «Почему «настоящий полковник» решил поиграть в генерала Вольфа?» мы, по идее, получим в ближайшее время.

Пребывающие в предвкушении летних каникул парламентарии взбодрили адептов идеи проведения досрочных выборов в Верховную Раду. Неудачная попытка сменить засидевшихся 13 членов Центральной избирательной комиссии не только показала доминирование под куполом парламента «мастеров большого кидка», но и привела к принятию решения в пику Порошенко и крупнейшей фракции БПП. Правда, тема «парламентской революции» нашла продолжение разве что в сознании искушенных конспирологов, остальные же хорошо знают, что отказать от отпуска даже ради спасения Родины украинские парламентарии не способны.

Честно говоря, стремление группы парламентариев, входящих в правящую коалицию, протолкнуть законопроект 6688, предоставляющий возможность, в частности, для внесудебной кратковременной блокировки интернет-сайтов, трудно объяснить даже приближающимися выборами. Бороться против распространения фейков репрессиями контпродуктивно, а аналогии с Роскомнадзором и вовсе убийственны для имиджа украинской власти как внутри страны, так и за рубежом. Пока законопроект даже не включен в повестку дня, но нельзя исключить приступа депутатского энтузиазма по нему на этой неделе.

Владимир Гройсман, публично не анализируя причин, по которым провалилась первая кампания по борьбе с контрабандой, запущенная в мае 2016-го, подчеркнул, что намерен усмирить контрабандистов, дабы увеличить наполнение государственного бюджета. Похоже, организовывать публичные шаги в этом вопросе Владимиру Борисовичу куда легче, чем договориться с МВФ о новой цене газа для населения.

Евгений Магда