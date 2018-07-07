Украинский интерес. Рецидивы сталинизма, встречи в Белграде и разнообразие по-польски

Кремль проводит весьма «оригинальную» подготовку к встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом. Дело не только в минимизации публичного явления народу Владимира Путина. В России активно берут на вооружение сталинские методы в отношении украинских политзаключенных: голодающего в заключении в Крыму крымчанина Владимира Балуха суд оккупантов приговорил к 5 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению. Похищенного российскими спецслужбами в августе прошлого года в белорусском Гомеле 20-летнего украинца Павла Гриба жестоко избил конвой и ограбили российские заключенные. На этом фоне возможность двоюродной сестры Олега Сенцова Натальи Каплан увидеть своего брата в колонии в Лабытнанги выглядит всего лишь проблеском света в царстве средневекового мрака.

Показательно, что происходящее с украинскими политзаключенными не мешает Путину стричь купоны с проходящего в России чемпионата мира по футболу. Этот праздник круглого мяча позволяет Кремлю формировать положительное восприятие происходящего в РФ. И публичная готовность Эммануэля Макрона посетить полуфинал в Петербурге с участием французской сборной – отличное тому подтверждение. Интересно, что Путин, словно протягивая руку «другу Эммануэлю» выказал готовность вместе с Европейским Союзом противостоять кибератакам. Со стороны это напоминает готовность волка проводить дискуссию с участием зайцев. Пока еще живых. И вряд ли Макрон из Петербурга отправится посетить Олега Сенцова.

Петр Порошенко посетил Белград – столицу традиционно стоящей на пророссийских позициях Сербии, где провел встречи не только с руководством страны, но и патриархом Сербской православной церкви Иринеем. Говорить сегодня о стратегических результатах встречи рано, очевидно, что некоторые дискуссии (например, о сербских наемниках на Донбассе в исполнении министра иностранных дел Павла Климкина) были непростыми. Очевидно, что нужно говорить и о росте товарооборота между Украиной и Сербией, и о политических контактах на тему Косова и Крыма, и даже об общих перспективах европейской интеграции, о которой довольно оптимистично высказался во время совместной пресс-конференции с сербским коллегой Петр Порошенко.

Отмечу, что вселенский патриарх Варфоломей публично заявил, что у РПЦ нет прав называть Украину своей канонической территорией. Пожалуй, столь определенная позиция в отношении перспектив получения украинской православной церковью автокефалии из Фанара еще не звучало, но это не означает, что в Кремле и Даниловом монастыре смирились с перспективой изменения украинского религиозного ландшафта. Осталось дождаться официального решения Священного Синода и готовиться к разнообразным последствиям этого решения.

Накануне 75-годовщины Волынской трагедии сразу несколько польских политиков сделали заявления, имеющие отношения к Украине. Анджей Дуда намерен 8 июля почтить память убитых поляков на Волыни, а Петр Порошенко посетит село Сагрынь в Польше, где весной 1944-го боевики Армии Краевой убили более 1000 украинцев. Стоит обратить внимание на интервью Корнеля Моравецкого РИА «Новости», в котором польский парламентарий уже традиционно критически оценил роль УПА и посетовал на отсутствие позитивной динамики в польско-российских отношениях. Это, безусловно, не первый подобный выпад, но на этот раз его сделал отец действующего премьера Польши, представитель правящей партии «Право и справедливость». Кстати, Матеуш Моравецкий весьма последователен в эксплуатации темы «украинских беженцев», на самом деле закрывающих немало вакансий в польской экономике.

Однако из Польши звучат и более радостные для Украины заявления. Маршалок Сейма Марек Кухцинский во время Форума регионов Триморья заявил о намерениях создать Парламентскую Ассамблею Триморья и возможном приглашении для участия в ней Украины и Молдовы. Это хороший шанс для группы постсоветских государств (к ним стоит добавить Грузию) получить новый импульс и новый формат взаимоотношений с Западом.