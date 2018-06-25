Претенденты на губернаторский «трон». ЧАСТЬ III: Юго-Восток

В первой части мы рассказали о кадровом пасьянсе на западе страны – в Тернопольской и Львовской областях. Во второй – о раскладах в центральной Украине. Теперь поговорим о Юге и Востоке страны.

Отказ от депутатства в пользу ОГА

После объявления результатов внеочередных парламентских выборов, одесский губернатор Игорь Палица, который прошел в парламент под 34-м номером в списке Блока Петра Порошенко, целый месяц держал интригу. Местные эксперты гадали: сделает ли глава ОГА выбор в пользу мандата и уютного депутатского кресла, либо останется возглавлять не самую простую область страны. Палица остался. «Игорь Петрович остается председателем Одесской ОГА», - заявила 27 ноября пресс-секретарь губернатора Анна Филимонова.

По словам же советника Игоря Палицы Зои Казанжи, решение остаться в губернаторском кресле было принято в ходе встречи главы ОГА с президентом, накануне первого заседания новоизбранной Верховной Рады, на котором депутаты приняли присягу и получили заветные «корочки».

Схожая ситуация – и с губернатором Николаевщины. Судя по всему, смена руководителя области (с конца июля пост главы Николаевской облгосадминистрации занимает 38-летний Вадим Мериков) не планируется. Напомним, Мериков метил в губернаторское кресло еще весной текущего года. Тогда, в марте, он мог бы стать парламентарием, вместо «выбывших» в Кабмин соратников по списку ВО «Батькивщина», но от депутатского мандата отказался.

Летом на губернаторское кресло Николаевщины претендовало немало кандидатов. В том числе, бывшие руководители области. Однако выбор пал на Мерикова – креатуру премьер-министра Арсения Яценюка. Собственно, уже возглавив Николаевскую область, губернатор не стал размениваться на депутатство, и даже не баллотировался на досрочных выборах в Раду.

Местные эксперты считают, что, таким образом, Петр Порошенко «отдал» премьеру некую квоту по назначению губернаторов, в частности, главы Николаевской ОГА. Теперь, после переназначения премьером и голосования Верховной Рады за новый состав Кабмина, если Яценюк не потеряет своего влияния на назначение глав обладминистраций в ряде регионов, в числе которых и Николаевская область, Мериков вряд ли покинет свое кресло.

Человек президента

За время досрочной парламентской кампании успел укрепить свои позиции и губернатор Херсонской области Андрей Путилов, назначенный на должность 9 сентября. Так, по мнению местных политологов, назначение Путилова было напрямую связано с организацией выборов в регионе. И, судя по их результатам, губернатор выполнил поставленную перед ним задачу - на четырех из пяти херсонских избирательных округов победили кандидаты-мажоритарщики от Блока Петра Порошенко.

К слову, новоизбранные депутаты от БПП довольно тесно общаются с Путиловым, осознавая, что именно он, косвенно или напрямую, связан с их победой на округах. Такая «дружба» между парламентариями и губернатором дает повод считать, что обе стороны расценивают друг друга как полезных и влиятельных соратников.

Едва ли не единственное, что могло пошатнуть кресло под Путиловым, - это его подход к кадровой политике в администрации. Тем не менее, даже историю с назначением на должность первого заместителя председателя ОГА Олега Татарова Путилов сумел повернуть в свою пользу. Напомним, сразу после своего назначения губернатор Херсонщины пытался взять к себе первым заместителем Олега Татарова, который во время репрессий против Евромайдана руководил следствием МВД и был замечен в «особых симпатиях» к местным «титушкам». Однако после встречи Путилова с представителями Люстрационного комитета, он пообещал, что Татаров не войдет в руководство ОГА. «Прислушиваясь к мнению общества, представителей херсонского Майдана, представление на назначение Олега Татарова было отозвано», - заявил губернатор.

Более того, Татарову предложили помочь в освобождении из плена ДНР бойцов батальона «Херсон». Собственно, освобождением заложников он и занимается по сей день. И, по словам Андрея Путилова, не претендует на возвращение в облгосадминистрацию.

За время работы на должности, губернатор Херсонщины допустил еще одну ошибку: именно его «стараниями» Херсонская область стала единственной в стране (если не считать Крым, Донецкую и Луганскую области), где власти не сумели найти общий язык с местной Самообороной. Более того, самообороновцев фактически вынудили убрать свой штаб из здания ОГА, а реакции «сверху» не последовало.

Сейчас Андрей Путилов всячески старается обходить острые углы, максимально избегая вероятных скандалов. Он все еще не утвердил разработанное Положение о Люстрационном совете при ОГА, до сих пор не назначил заместителей губернатора, нет даже исполняющих обязанности (кроме руководителя аппарата ОГА). Но, судя по всему, его авторитет, на сегодняшний день, имеет вес больший, чем кого-либо в регионе. Этот факт подтверждается еще и тем, что президент отменил запланированный на 20 ноября визит в Херсонскую область. Источники УНИАН в АП утверждают, что Путилов смог убедить Порошенко в «полной готовности» области и к обороне, и к зиме, после чего глава государства решил лично регион не проверять.

«Генерал-губернаторы»

На Востоке страны ситуация с губернаторскими раскладами в целом аналогично «незыблема». Луганская и Донецкая области сравнительно недавно, вместо «голубей мира» Ирины Веригиной и Сергея Таруты, получили «генерал-губернаторов» Геннадия Москаля и Александра Кихтенко. На сегодняшний день оба – вполне устраивают президента в должностях руководителей ОГА.

Таким образом, по мнению местных экспертов, ожидать кадровых ротаций как в «проблемных» областях, так и в «приграничной» Днепропетровской (которую возглавляет Игорь Коломойский), не стоит.

В тоже время, в Харьковской области слухи о возможной замене губернатора Игоря Балуты на другую кандидатуру, в последнее время, были не редки. Сам губернатор, конечно же, говорит, что такое решение зависит исключительно от президента, однако уверенно утверждает, что слухи о якобы снятии его с должности – это отголоски процессов, которые происходили несколько недель назад в Киеве (речь идет о торгах за министерские портфели) и в настоящее не имеют никакого значения.

Кроме того, глава Харьковской ОГА – член «команды» Арсена Авакова, который, судя по всему, сохранил свое влияние на политические процессы и остался в кресле министра МВД. Напомним, Балута Авакову, члену команды «Народного фронта» Яценюка, не чужой человек. И, в вопросах формирования правительства, президента не устраивала ситуация, при которой часть силового ресурса, де-факто, подконтрольна премьеру. Собственно, в этой связи, слухи о возможной отставке Балуты, были лишь отголосками «войны за портфели».

Тем не менее, сейчас свидетельством доверия Киева к губернатору Харьковщины можно также считать назначение его первого заместителя на должность заместителя главы президентской администрации.

Правда, в последние недели в публичной плоскости активизировался известный харьковский бизнесмен Ярославский, в связи с чем возникли слухи о возможных его претензиях на губернаторский пост. Впрочем, пока подтверждений этим слухам о подобных намерениях Ярославского нет.

В ожидании «новых лиц»

Совсем иная ситуация – в Запорожье. Сразу после внеочередных парламентских выборов губернатор области Валерий Баранов, опасаясь люстрации, уволился. С тех пор область больше месяца остается без главы ОГА. Функции руководства администрацией в регионе взял на себя исполняющий обязанности губернатора, первый замглавы ОГА Григорий Самардак.

Собственно, представители гражданского общества (местная Самооборона, народный и общественный советы и другие общественные организации), не дожидаясь решения из Киева, вовсю обсуждают кандидатуры будущего губернатора и намерены рекомендовать премьеру и президенту своего протеже. «Мы не хотим больше видеть на этой должности людей, которых нам сюда присылают, некомпетентных», - рассказывают они.

К слову, претендентов на вакантное кресло немало: от бизнесменов до силовиков. Но ключевой кандидатурой местные эксперты называют избранного недавно депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко лидера запорожского Евромайдана Игоря Артюшенко. Он, в принципе, удовлетворяет общественников, так как не является представителем «старой команды» власти. К тому же, он вполне удобен и для Киева. Во всяком случае, по информации запорожского Комитета избирателей Украины, в Администрации президента ведутся переговоры с Артюшенко, хотя есть и еще две кандидатуры – «темные лошадки». Впрочем, одна из «лошадок» не удержалась в тени – судя по последним публикациям в местной прессе, это Евгений Червоненко (уже работавший запорожским губернатором в 2005-07 годах). Имя второго «секретного» претендента на пост главы ОГА пока не на слуху.

Автор: Юрий Ларин, Анна Михайлюк, Маргарита Коваленко