Претенденты на губернаторский «трон». ЧАСТЬ II: Центр

В первой части мы рассказали о кадровом пасьянсе на западе страны – в Тернопольской и Львовской областях. Теперь поговорим о центральной Украине.

Недовольная Кировоградщина

Наиболее проблемной в вопросе назначения губернатора остается Кировоградщина. С середины сентября Кировоградской ОГА руководит Сергей Кузьменко. Но его кандидатура вызвала у жителей области шквал протестов и в областном центре, и в Киеве, под Администрацией президента. Участники этих акций требовали от главы государства отменить Указ о назначении Кузьменко главой Кировоградской ОГА. Люди считают, что президент ошибся. Ведь его выбор пал на человека, которого активисты связывают с организацией и координацией «титушек» на кировоградском Евромайдане в январе этого года. К тому же, до 22 февраля этот чиновник входил во фракцию Партии регионов и голосовал за «драконовские законы» 16 января.

Впрочем, кто может заменить Кузьменко в губернаторском кресле, активисты гадать не берутся. Предыдущий руководитель ОГА Александр Петик тоже не сильно устраивал общественность. В июле текущего года активисты выходили протестовать и против него. Недовольство жителей Кировоградщины Петик вызывал, в первую очередь, тем, что его не считали «своим».

«Областью должен руководить человек, который с ней связан… Как минимум, он должен понимать проблемы региона», - отмечали активисты.

К тому же, по их мнению, занимая с марта 2014 года должность губернатора, Александр Петик не сделал элементарных вещей, в частности, не провел кадровых ротаций в подразделениях ОГА. Единственное, за что местная общественность была благодарна теперь уже экс-губернатору, что он обеспечил в регионе честное проведение президентской кампании, а после начала антитеррористической операции на востоке Украины лично помогал местным военным и добровольцам, оказавшимся на передовой. А позже, после отставки, сам ушел в АТО.

На сегодняшний день протесты против Сергея Кузьменко несколько поутихли. Тем не менее, спектр кандидатов, которые могли бы заменить его в должности губернатора, не так уж велик. Так, до внеочередных парламентских выборов на пост главы Кировоградской ОГА мог претендовать, к примеру, врач-онколог, депутат облсовета и, в свое время, доверенное лицо кандидата в президенты Петра Порошенко – Константин Ярынич. Но, учитывая, что по результатам голосования Ярыныч получил победу в одном из мажоритарных округов Кировоградщины, не факт, что он променяет депутатский мандат на губернаторское кресло.

А вот другой депутат местного облсовета и кандидат от Блока Петра Порошенко на прошедших выборах – Анатолий Ревенко – баллотировался 127 номером в списке, но в Верховную Раду не попал. И теперь вполне может стать наместником президента в регионе. Ревенко начинал свою политическую карьеру в 90-х в «Народном Рухе Украины» и возглавлял местную облорганизацию партии. Позже руководил кировоградскими «Нашей Украиной» и «Единым центром». В ноябре 2011 года вступил в партию УДАР и возглавил ее Кировоградскую областную организацию. Весной 2014 года зашел в Верховную Раду, заняв место Валентина Наливайченко, так как последний возглавил СБУ.

Кроме Анатолия Ревенко возможным новым губернатором Кировоградской области может стать Виктор Демченко, в прошлом – руководитель Кировоградской РГА и заместитель главы Кировоградской ОГА.

Назначение сорвал расстрел кандидата в губернаторы

Еще интереснее выглядит ситуация в соседней, Полтавской области. Ее нынешнего губернатора, члена ВО «Свобода» Виктора Бугайчука «снимали» с должности уже неоднократно. Снимали слухами и домыслами. Однако он всегда «выплывал сухим из воды» и продолжал «рулить» регионом. К примеру, можно вспомнить неприязнь к нему администрации президента, когда ею руководил Александр Турчинов. В АП Бугайчуку неоднократно ставили «палки в колеса», не подписывая соглашения на назначения вице-губернаторов. Однако и эти перипетии руководитель ОГА обошел и назначил их своим указом без соответствующего согласования.

Не жаловал Бугайчука (хотя особо и не игнорировал) и местный политический истеблишмент. Мудрые старые политики заявляли, что область нельзя расшатать и поэтому соглашались его терпеть, а не портить нервы на заседаниях и сессиях.

В середине лета 2014 года слухи об отставке губернатора Бугайчука поползли с новой силой. Тогда председатель Полтавского областного совета Петр Ворона на пресс-конференции заявил, что президент Украины Петр Порошенко, скорее всего, уволит главу Полтавской ОГА. Касательно вопроса о кандидатурах на должность нового главы области, Ворона назвал фамилию Андрея Баранова, председателя ОО «Полтавский Автомайдан», члена президиума совета ОО «Майдан» в Полтавской области, руководителя штаба Порошенко в Полтаве. Также прозвучали фамилии Тараса Кутового (народный депутат от УДАРа, который руководил штабом Порошенко на президентских выборах), мэра Кременчуга Олега Бабаева и экс-губернатора Александра Удовиченко.

Вскоре из тройки претендентов особо выделился один – Олег Бабаев. Успешный мэр Кременчуга, экс-нардеп, почетный президент футбольных клубов «Кремень» и «Ворскла», Олег Бабаев – судя по всему, реально готовился к новому назначению (переоформил свой бизнес на старшую дочь). Однако 26 июля Бабаева застрелили возле собственного дома. «Бабаева рассматривали как наиболее вероятного кандидата на пост губернатора области. Его официальное назначение могло состояться уже на следующей неделе», - сказал тогда источник УНИАН.

После этого трагического убийства слухи о смене губернатора притихли. Да и назначать-то особо было некого – такого тяжеловеса, как Бабаев, в области не нашлось, а старые кадры – из команды власти времен Кравчука, Кучмы, Януковича – особого желания вернуться во власть не демонстрировали, так как народ еще жил идеалами Революции Достоинства. Но, чем ближе были выборы в парламент, тем больше рождалось новых слухов о новом имени губернатора.

Одним из потенциальных кандидатов на пост руководителя Полтавской ОГА называли депутата от Полтавы в предыдущем, 7 созыве Верховной Рады, Валерия Головка. Он дружен с Арсением Яценюком, Арсеном Аваковым и другими членами правительства. К тому же, имея столь весомых друзей, Головко на выборы ни по мажоритарному округу, ни в списке «Народного фронта», не пошел. Судачили, что сделал он это именно потому, что ему было обещано губернаторское кресло.

12 ноября слухи о возможном назначении Валерия Головко руководителем области усилились. В этот день губернатор Полтавщины Виктор Бугайчук сообщил, что сам уходит с должности. По его словам, это было связано с тем, что политическая партия «Свобода» заявила о сложении полномочий своими министрами и председателями областных и районных госадминистраций из-за провальных для партии результатов парламентской гонки. Как известно, ВО «Свобода», на выборах в Верховную Раду не преодолела 5% барьер и в парламент прошли только 6 представителей партии по мажоритарным округам.

По информации одного из действующих народных депутатов, приказ о назначении Головко уже лежит на подписи у президента, но тот его не подписывает. При этом собеседник УНИАН отметил, что такое назначение станет лично для него разочарованием. Другой нардеп седьмого созыва рассказал УНИАН, что кандидатуру Головко, как бы этого не хотели Яценюк и Аваков, президент Порошенко не утвердит. Поговаривают, что кандидатура возможного губернатора стала разменной монетой в коалиционных соглашениях и распределении должностей в новом Кабмине. Поэтому преемником Бугайчука на посту губернатора Полтавщины называют депутата (7-го созыва) Тараса Кутового или его креатуру. Сам нардеп, который на выборах президента руководил штабом Петра Порошенка в области, а на последних парламентских снова был избран народным депутатом от Блока Петра Порошенка, во много раз обогнав своих соперников, открещивается от должности, заявляя, что будет работать в парламенте.

Среди кандидатур, которых, условно, можно считать людьми Кутового, называют имя председателя Полтавской городской организации партии УДАР, действующего вице-губернатора Романа Товстого. Он много лет проработал частным предпринимателем, организовывал работу по многим направлениям: туризма, АПК, транспортных перевозок. Сам Товстый ранее в свои заслуги зачислил организаторские способности.

Еще одна кандидатура на рулевого области – руководитель проекта «Сорочинская ярмарка», экс-вице-губернатор Светлана Свищева. В этом году она вдоволь повоевала с чиновниками, которые хотели загубить ее детище – Сорочинскую ярмарку. Свищева в этой «битве» выстояла и провела мероприятие, несмотря на запрет со стороны Полтавского областного совета. В Полтаве поговаривают, что Свищева имеет хороший шанс снова прийти во власть, так как дружна с женой президента Мариной Порошенко и рядом влиятельных политиков.

Впрочем, в окружении пока еще действующего губернатора Бугайчука говорят, что президент доволен его работой и готов оставить его в должности. В области же такие слова воспринимают с иронией.

Местные политологи не исключают, что своего человека на пост губернатора будет продвигать олигарх Константин Жеваго, который добывает в регионе руду и мечтает расширить свои ГОКи.

«Не исключено, что губернатором станет и представитель Днепропетровской власти», - в свою очередь, считает народный депутат Сергей Каплин.

При этом, СМИ уже неоднократно упоминали, что бизнесмен и политик Константин Жеваго договорился с Петром Порошенко о контроле над Полтавщиной. Якобы одними из условий договоренности является обеспечение безопасности Полтавщины из-за угрозы проникновения сепаратистов из Харьковской области. Для этого Жеваго должен увеличить количество бойцов батальона территориальной обороны «Лтава» и скоординировать действия правоохранительных органов. То есть, в обмен на сговорчивость в кадровом вопросе, президент рассчитывает на мобилизацию всего политического и бизнес-ресурса области в случае возможной «битвы под Полтавой».

Олег Булашев, Светлана Стежар