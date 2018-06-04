Вехи недели. Испытание Бабченко, финансовый конфликт и инициатива Бойко

Остродетективный сюжет с участием российского журналиста, проживающего в Украине, нашел понятное отражение в поведении украинских политиков. Представители власти оказались разделенными на посвященных и непосвященных в детали спецоперации, оппозиционеры и носители «третьей силы» в массе своей сначала обрушились с праведным гневом на тех, кто не смог защитить Аркадия Бабченко, а после в унисон возмутились манипуляцией информацией, отказываясь учитывать, что на кону стояла человеческая жизнь. Украинское общество также разделилось на признающих целесообразность подобной операции и считающих ее возможностью для власти повысить свой рейтинг. Интересно будет в начале июля посмотреть на рейтинги кандидатов в президенты.

Не связанное путами авторитарного контроля общество, безусловно, вольно выказывать свое мнение по поводу резонансного события, но вот и качество стратегических коммуникаций, и аргументы ее оппонентов крепко мешают формированию национальных интересов, без которых любые спецоперации по противодействию дестабилизации ситуации выглядят игрой, не стоящей свеч. Процесс взросления украинской политической нации проходит болезненно, и «дело Бабченко» стало лакмусовой бумажкой существующих проблем с восприятием информации в стране, пятый год живущей в активной фазе гибридной войны. Невольной жертвой ситуации вокруг Бабченко стал Роман Безсмертный, чье озвученное желание сменить статус «подносчика патронов» на личное участие в президентской гонке утонуло в информационном шуме вокруг спецоперации СБУ.

Тем временем в правительстве обозначил себя новый претендент то ли на отставку, то ли на обладание звания «рыцаря без страха и упрека». К сожалению, он работает на посту министра финансов, что в контексте продолжающихся переговоров с МВФ представляет собой реальную угрозу для финансовой стабильности государства. Александр Данилюк успел обратиться и к послам государств G-7, и предупредить народных депутатов о негативных последствиях провала голосования за законопроект «Об Антикоррупционном суде». Владимир Гройсман публично обозначил недоумение поведением подчиненного, постаравшись не выносить сор из правительственной избы. К сожалению, в Украине за годы независимости не сформировалась не только прослойка профессиональной бюрократии, но и не появилась культура добровольной отставки высокопоставленных чиновников.

Михеил Саакашвили на этот раз использовал приграничный Перемышль для демонстрации своего видения будущих технологических изменений в системе государственного управления Украины. Идеи, предложенные бывшим президентом Грузии и главой Одесской ОГА не лишены привлекательности, вот только психологически к ним украинское общество вряд ли готово. Шпильки в адрес его тезки парламентария Гаврилюка лидера «Руха новых сил», откровенно говоря, не украшают.

Призыв лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко к прямым переговорам с Москвой, Донецком и Луганском, прозвучавший в Международный день миротворцев, выглядит крайне противоречивым. С одной стороны, он отлично вписывается в кремлевскую риторику о «внутреннем конфликте на востоке Украины», с другой – диссонирует с ситуацией на Донбассе, где от обстрелов со стороны боевиков страдают не только украинские военные, но и местные жители. Зато с высокой долей вероятности можно предположить, что щедро усеявшие территорию Украины борды с лозунгом «Украине нужен мир» являются частью кампании «Оппозиционного блока».