Порошенко назначил главой Хмельницкой ОГА соратника Гереги

Лозовой назначен председателем Хмельницкой облгосадминистрации со сроком испытания один месяц.

Председателем Хмельницкой областной государственной администрации назначен депутат областного совета Вадим Лозовой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время визита в Хмельницкий.

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"Поддержал предложение правительства, которое было внесено относительно назначения на должность председателя Хмельницкой ОГА Вадима Николаевича Лозового. Указ президента по этому поводу подписан", - сообщил Порошенко.

Глава государства поручил Лозовому активнее сотрудничать с иностранными инвесторами и обеспечить рост средней заработной платы в области (сейчас она составляет 6 тыс. 879 грн - УНИАН), а также быть «ближе к людям».

Согласно указу, обнародованному на сайте главы государства, Лозовой назначен председателем Хмельницкой облгосадминистрации с 19 мая 2018 года с испытательным сроком один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством.

Как сообщал УНИАН, 16 мая председатель Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук написал заявление об увольнении.

Справка УНИАН. Вадим Лозовой был избран депутатом Хмельницкого областного совета осенью 2015 года и в настоящее время является руководителем депутатской фракции «За конкретные дела». Он работает заместителем генерального директора ООО «Эпицентр», владельцем которого является народный депутат Александр Герега (192-й избирательный округ Хмельницкой области). Герега также является соучредителем партии «За конкретные дела».