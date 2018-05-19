Порошенко назначил главой Хмельницкой ОГА соратника Гереги

14:11, 19 мая 2018
Политика
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Порошенко поручил Лозовому активнее сотрудничать с иностранными инвесторами / Фото president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время визита в Хмельницкий.

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"Поддержал предложение правительства, которое было внесено относительно назначения на должность председателя Хмельницкой ОГА Вадима Николаевича Лозового. Указ президента по этому поводу подписан", - сообщил Порошенко.

Глава государства поручил Лозовому активнее сотрудничать с иностранными инвесторами и обеспечить рост средней заработной платы в области (сейчас она составляет 6 тыс. 879 грн - УНИАН), а также быть «ближе к людям».

Согласно указу, обнародованному на сайте главы государства, Лозовой назначен председателем Хмельницкой облгосадминистрации с 19 мая 2018 года с испытательным сроком один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством.

Как сообщал УНИАН, 16 мая председатель Хмельницкой ОГА Александр Корнийчук написал заявление об увольнении.

Справка УНИАН. Вадим Лозовой был избран депутатом Хмельницкого областного совета осенью 2015 года и в настоящее время является руководителем депутатской фракции «За конкретные дела». Он работает заместителем генерального директора ООО «Эпицентр», владельцем которого является народный депутат Александр Герега (192-й избирательный округ Хмельницкой области). Герега также является соучредителем партии «За конкретные дела».

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