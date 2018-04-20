Украинский интерес. Отравленная дипломатия, Норманди без эффекта и «ход Соросом» Орбана

Великобритания не только не оставила без реакции использование «Новичка» на своей территории, угрожавшее жизни и здоровью сотен людей, но и сумела консолидировать вокруг своей позиции другие государства. Почти 30 стран с разных континентов либо объявили российских дипломатов персонами нон грата, либо отозвали послов для консультаций. Этот демарш стал самым масштабным в международных отношениях после окончания холодной войны. Его инициаторы сумели обойти необходимость принятия консенсусом решений внутри НАТО и Европейского Союза. Украина выслала 13 российских дипломатов, к общей позиции присоединились также Грузия и Молдова. На Смоленской площади решили ответить зеркально, что не прибавляет доверия в системе международных отношений. Впрочем, говорить о «холодной войне» в привычном формате не приходится, поскольку мир в начале третьего тысячелетия стал многополярным.

Интересно, что Германия практически сразу после объявления о высылке российских дипломатов дала согласие на строительство газопровода NordStream-2 в своих территориальных водах. Можно много рассуждать и о влиянии Герхардта Шредера, и о несогласованности позиций разных ведомств внутри Германии, но отказаться от предложения «Газпрома» одному из крупнейших потребителей «голубого золота» объективно непросто. И рассчитывать нужно не только на возможные решения Европейского парламента по этому вопросу, но и на более гибкую позицию официального Киева в деле использования украинской ГТС.

Лидеры государств Нормандской четверки объявили о поддержке пасхального перемирия, которое вряд ли продержалось несколько часов. Стремление Владимира Путина тянуть время по вопросу урегулирования на Донбассе понятно: в Кремле ждут смены власти в Украине, и вряд ли намерены идти на уступки официальному Киеву и мировому сообществу. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил о намерении в конце апреля – начале мая посетить Украину, подчеркнув, что ожидает от Кремля реальных предложений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Еврокомиссар по вопросам соседства Йоханнес Хан довольно резко обвинил украинское руководство в неспособности выполнять взятые на себя обязательства, после того как участникам антикоррупционных неправительственных организаций все же были вынуждены заполнить электронные декларации. Интересно, как на Западе отнесутся к разборкам между НАБУ и главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким, если учесть, что обе структуры создавались при активном участии западных партнеров.

В Польше на разных уровнях заговорили о возможном исправлении закона о расширении полномочий Института национальной памяти, в частности, такой сценарий предполагает советник министра иностранных дел Пшемыслав Журавский вел Граевский. Похоже, тамошний конституционный трибунал в обозримом будущем примет решение учесть соответствующие поправки президента Анджея Дуды.

Уменьшение напряжения на векторе польско-украинских отношений было бы кстати на фоне финишного предвыборного спурта премьер-министра Венгрии. Лидер партии «Фидес» Виктор Орбан заявил о 2000 людей, решивших добиться его отставки с поста премьера, согласовав свои действия с меценатом Джорджем Соросом. Очевидно, что до 8 апреля, когда в Венгрии пройдут парламентские выборы, прозвучит еще не одно резонансное заявление.

Евгений Магда