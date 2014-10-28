Вопрос членства Украины в НАТО не рассматривается, поскольку Киев об этом не просил

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе, выступая на форуме, организованном американским Фондом Маршала, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в Альянсе.

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Он подчеркнул, что решение бухарестского саммита НАТО о том, что Украина станет членом Альянса, когда будет к этому готова, остается в силе, как и политика открытых дверей. "Я был на саммите в Бухаресте в 2008 году, когда мы решили заявить, что Украина и Грузия будут членами НАТО. С тех пор Украина решила не инициировать это. Поэтому этот вопрос не в повестке дня", - заявил генсек НАТО.