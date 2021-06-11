Непогода бушевала в городе всего минут тридцать, но успела наделать бед.

Улицы Полтавы превратились в реки. Город затопило после мощного ливня.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, непогода бушевала всего полчаса. Но за это время налило столько, что вода затекала в салоны машин. А некоторым водителям понадобилась помощь спасателей.

А в селе Кобеляки Полтавской области под порывами ветра не устояло старое дерево. Оно упало и пробило крышу жилого дома. Жители чудом не пострадали.

Потопы в Украине

В Украине уже несколько дней города заливает сильными ливнями. Как сообщал Погода УНИАН, 9 июня Черновцы побило градом размером с перепелиное яйцо, а молния попала в детскую больницу. А в Днепре дождь разрушил и смыл в реку часть набережной.

Раньше Харьков за 15 минут ушел под воду: город затопило и побило градом.

Как сообщал УНИАН, аналогичный потоп произошел в Херсоне. В результате мощного ливня и проблем ливневой канализации, которая не справилась с большим количеством воды, город ушел под воду. Вода переливалась через бордюры на дорогах, а люди переходили улицу по колено в воде.

Стихия накрыла и Мариуполь. Там пешеходы оказались по пояс в воде, а местами ее уровень достигал трех метров.

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Автор: Екатерина Лиманская