До +8°: завтра в Украину ворвется потепление (карта)
Теплее всего будет в западных областях и на юге страны.
С завтрашнего дня потепление коснется всех уголков Украины. На западе - до +8°, а на востоке днем температура будет около 0°. По всей стране сохранится сухая погода, лишь в Сумской области возможен снег.
"Запахнет весной": синоптик спрогнозировала резкое потепление в Украине
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -2°, днем +3°.
- В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью -5°, днем +1°.
- Во Львове в четверг будет немного облачно, ночью +3°, днем +5°.
- В Луцке переменная облачность, ночью +2°, днем +4°.
- В Ривне в четверг будет переменная облачность, ночью +1°, днем +3°.
- В Тернополе температура воздуха ночью 0°, днем +3°, без осадков.
- В Хмельницком завтра облачно, ночью 0°, днем -+3°.
- В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +5°.
- В Черновцах в четверг будет переменная облачность, ночью 0°, днем +8°.
- В Виннице завтра незначительная облачность, -3°...+2°.
- В Житомире в четверг будет ясно и безоблачно, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Черкассах ночью -6°, днем +2°, переменная облачность.
- В Кропивницком будет немного облачно, температура ночью -4°, днем +1°.
- В Полтаве завтра будет переменная облачность, температура воздуха -4°...-1°.
- В Одессе 21 января будет незначительная облачность, температура ночью -1°, днем +4°.
- В Херсоне в четверг ночью -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет безоблачная погода, ночью -2°, днем +4°.
- В Запорожье незначительная облачность, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Сумах завтра облачно, температура воздуха -5°...-2°, ожидается снег.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью -3°, днем -2°.
- В Днепре - переменная облачность, температура ночью -2°, днем -1°.
- В Симферополе в четверг будет незначительная облачность, +2°...+6°.
- В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем -5°.
- В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -7°.
Народные приметы 21 января
21 января - известный, как праздник "Выпроваживания (Прогона) праздников" - завершение всех праздников. Отмечается этот праздник ровно через две недели после Рождества Христова.
В этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который исцелял больных. В старину этот день принято полностью посвящать гостям, как последний праздничный день рождественско-новогоднего цикла.
По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга - жди грозового лета.
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- Винница-5°... -8°
- Днепр-14°... -19°
- Донецк-13°... -25°
- Житомир-3°... -5°
- Запорожье-11°... -18°
- Ивано-Франковск+1°... -2°
- Киев-7°... -9°
- Кропивницкий-9°... -14°
- Луганск-16°... -28°
- Луцк0°... -1°
- Львов+2°... 0°
- Николаев-5°... -11°
- Одесса0°... -7°
- Полтава-13°... -17°
- Ровно-2°... -3°
- Симферополь-2°... -4°
- Сумы-12°... -20°
- Тернополь-3°... -4°
- Харьков-12°... -22°
- Херсон-5°... -10°
- Хмельницкий-3°... -5°
- Черкассы-8°... -13°
- Чернигов-11°... -12°
- Черновцы-2°... -6°