До +8°: завтра в Украину ворвется потепление (карта)

Теплее всего будет в западных областях и на юге страны.

Уже завтра в Украине станет намного теплее / фото ua.depositphotos.com

С завтрашнего дня потепление коснется всех уголков Украины. На западе - до +8°, а на востоке днем температура будет около 0°. По всей стране сохранится сухая погода, лишь в Сумской области возможен снег.

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Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве будет переменная облачность, температура воздуха ночью -2°, днем +3°.

В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью -5°, днем +1°.

Во Львове в четверг будет немного облачно, ночью +3°, днем +5°.

В Луцке переменная облачность, ночью +2°, днем +4°.

В Ривне в четверг будет переменная облачность, ночью +1°, днем +3°.

В Тернополе температура воздуха ночью 0°, днем +3°, без осадков.

В Хмельницком завтра облачно, ночью 0°, днем -+3°.

В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +5°.

В Черновцах в четверг будет переменная облачность, ночью 0°, днем +8°.

В Виннице завтра незначительная облачность, -3°...+2°.

В Житомире в четверг будет ясно и безоблачно, температура ночью 0°, днем +4°.

В Черкассах ночью -6°, днем +2°, переменная облачность.

В Кропивницком будет немного облачно, температура ночью -4°, днем +1°.

В Полтаве завтра будет переменная облачность, температура воздуха -4°...-1°.

В Одессе 21 января будет незначительная облачность, температура ночью -1°, днем +4°.

В Херсоне в четверг ночью -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет безоблачная погода, ночью -2°, днем +4°.

В Запорожье незначительная облачность, температура ночью -2°, днем +1°.

В Сумах завтра облачно, температура воздуха -5°...-2°, ожидается снег.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -3°, днем -2°.

В Днепре - переменная облачность, температура ночью -2°, днем -1°.

В Симферополе в четверг будет незначительная облачность, +2°...+6°.

В Краматорске - облачно с прояснениями, температура ночью -6°, днем -5°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -7°.

В Украину пришла оттепель / УНИАН

Народные приметы 21 января

21 января - известный, как праздник "Выпроваживания (Прогона) праздников" - завершение всех праздников. Отмечается этот праздник ровно через две недели после Рождества Христова.

В этот день чтят память Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря, который исцелял больных. В старину этот день принято полностью посвящать гостям, как последний праздничный день рождественско-новогоднего цикла.

По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга - жди грозового лета.

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