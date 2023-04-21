Стихия унесла жизнь одного человека, десятки человек пострадали.

Мощный ураган и смерч обрушились на Турцию. Больше всего пострадал лагерь, в котором проживали пострадавшие от недавнего землетрясения люди.

По данным Haber, сначала в пострадавшем районе шел сильный град, а затем возник смерч. Ветер был такой силы, что переворачивал автомобили и срывал крыши с домов, унося их на сотни метров.

Как сообщается, в результате стихии один человек погиб и 44 получили ранения, повреждено 170 палаток.

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Смертоносное землетрясение в Турции - что известно

В начале февраля 2023 года на границе Турции и Сирии произошло несколько сильных землетрясений магнитудой более 7. Зафиксированы сильные разрушения в населенных пунктах 10 провинций. Землетрясение было такой силы, что толчки ощутили также в Египте, Ливане и Ираке.

В результате трагедии только в Турции погибли более 50 тысяч человек. Жилые дома в пострадавшем районе складывались, как карточные домики. С тех пор в Турции регулярно происходят сильные афтершоки.

В Сирии жертвами землетрясения стали около 6 тысяч человек.

На помощь в Турцию были направлены спасательные бригады из сотни стран, в том числе из Украины.

В середине марта пострадавшие от землетрясения районы Турции накрыло мощное наводнение.

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