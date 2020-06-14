Спасатели предупреждают о грозах, граде и шквалах в Украине

В реках бассейнов Прута и Сирета ожидается подъем уровней воды до 2-х метров.

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Спасательная служба предупреждает о грозах, граде и шквалах на территории Украины.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"По данным Укргидрометцентра, 14 июня в Украине грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 14-15 июня в связи с возобновлением значительных осадков на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается формирование очередной волны дождевого паводка с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках до 2 м. На пониженных участках возможен выход воды на заводь.

В районах значительных дождей возможно формирование значительного местного, склонного стока; в горах вероятно образование локальных селевых потоков.

Как сообщал УНИАН, из-за сильных осадков и шквального ветра в ночь на 14 июня были обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях.