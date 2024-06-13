До конца недели в Украине местами будут дожди, будут грозы и шквалы.

До конца текущей недели в Украине сохранится погода с периодическими дождями и без жары. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода 13 июня

В четверг, по прогнозу синоптика, в западной части пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем составит +22...+27 °С, а в Крыму, Приазовье и на Донбассе - до +31 °С.

Погода 14 июня

В пятницу ночью в западных областях, а днем на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами, местами возможны град и шквалы 15-20 м/с. Ветер будет восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит +11...+16 °С, в южных и восточных областях +15...+20 °С. Днем в западных и северных областях ожидается +19...+24 °С, а в других регионах +26...+31 °С.

Видео дня

Погода 15 июня

"В субботу, 15 июня, на большей части территории Украины пройдут дожди различной интенсивности, местами возможны град и шквалы до 17-22 м/с", - прогнозирует синоптик.

Ветер будет ивнично-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, в южных и восточных областях +15...+20 °С; днем +22...+27 °С, на юге и в Крыму местами воздух прогреется до +31 °С.

Погода 16 июня

В воскресенье ночью на Левобережье, а днем в большинстве областей, кроме южной половины, пройдут дожди с грозами. Столбики термометров ночью покажут +12...+17 °С, а днем воздух по всей стране прогреется до +23...+29 °С.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине прогнозируются довольно активные синоптические явления. Погода будет оставаться нестабильной. Во многих областях возможны кратковременные грозовые дожди, а температура воздуха немного снизится.

Вас также могут заинтересовать новости: