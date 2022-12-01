По прогнозу синоптика Натальи Диденко, морозы, которые с сегодняшнего дня накрыли несколько областей Украины, продержатся недолго.

Начало зимы в Украине спрошло с усилением морозов. Однако они затронули лишь несколько областей и уже совсем скоро покинут территорию нашей страны. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 1 декабря холод заденет Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, отдельные районы Винницкой и Хмельницкой областей.

"В ночь на второе декабря "язычок холода" уже размыт. А на третьей карте, то есть, в ночь на 3 декабря, его уже нет - первые сильные морозы отступят", - спрогнозировала Наталья Диденко.

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Она пояснила, что первое крепкое похолодание всегда кажется сильнее, чем есть на самом деле, пока люди не адаптируются. К тому же ощущение холода усиливает порывистый ветер, который сейчас наблюдается в Украине.

Как сообщал Погода УНИАН, зима в Украине начнется с похолодания. В течение дня 1 декабря температура в большинстве областей будет от небольшого "минуса" до небольшого "плюса". Лишь на юге страны и на Закарпатье будет теплее, а в Крыму воздух прогреется до +8°. Без осадков. Солнца тоже станет больше, пасмурная погода ожидается лишь местами на западе Украины.

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