Электронные помощники: роботы Boston Dynamics создают план завода "Форд"

Работы помогают модернизировать завод "Форд". Сразу два изобретения американских инженеров из компании Boston Dynamics приступили к работе в Мичигане, говорится в сюжете ТСН.

Один из роботов - похожий на собаку четвероногий компаньон по кличке Пушистик. Он может пройти даже по самым сложным участкам и помогает своему товарищу Скаутеру создавать план завода.

Предприятие на самом деле большое, и, чтобы получить точный план, людям понадобилось бы много времени и усилий на измерения, и стоило бы это сотни тысяч долларов. Благодаря же усилиям роботов, в компании надеются быстро получить точные планы, необходимые для переоборудования рабочих мест, и не отвлекать от труда инженеров компании.

Как сообщал УНИАН, ранее на бейсбольном стадионе Paypal Dome в Японии роботы Boston Dynamics выступили в качестве черлидеров во время матча.