В восточной Швейцарии и Лихтенштейне с 1 июля 2020 года откроют сеть концептуальных отелей "Ноль звезд" (Null Stern), каждый номер которой будет представлять из себя кровать на свежем воздухе без стен и крыши посреди живописных гор.

Идея принадлежит двум швейцарским художникам Фрэнку и Патрику Риклинам. Всего будут доступны семь таких номеров, сообщает presseportal.ch.

Первый подобный номер они представили еще в 2016 году в швейцарском Сафиентале, продвигая идею последовательного освобождения от недвижимости. Создавая свой проект, художники хотели подвергнуть сомнению границы и нормы роскоши, выдвинув на первый план стандарты в гостиничном бизнесе на стыке искусства и туризма.

Впрочем, удовольствие это не из дешевых. Одна ночь в двухместном номере Null Stern, включая все налоги и обслуживание, обойдется в 295 швейцарских франков (около 8200 гривень). С другой стороны, вы точно не будете пересекаться с другими отдыхающими, а это в условиях пандемии коронавиресу очень важно.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали самые безопасные города и направления Европы для отдыха в условиях коронавируса.

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