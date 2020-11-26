10 причин, почему Sackboy: A Big Adventure понравится не только детям

Новый Sackboy: A Big Adventure кажется миленьким платформером, который может привлечь только юную аудиторию. Но мы выяснили, что далеко не все испытания, головоломки и битвы в игре подойдут детям. Хотите узнать почему? Тогда читайте наш свежий материал.

Sackboy: A Big Adventure стала наименее заметным осенним эксклюзивом PlayStation. Даже об Astro's Playroom говорили чаще, хотя это лишь небольшое произведение, созданное с единственной целью — показать особенности и преимущества контроллера DualSense. Так в чем же проблема свежего проекта Sumo Digital? А все довольно просто: студия создала миловидный семейный платформер. Активные геймеры при взгляде на Sackboy: A Big Adventure лишь пожмут плечами и пойдут играть в новую Call of Duty или Spider-Man: Miles Morales. Осенний период ведь всегда урожайный на высокобюджетные блокбастеры, поэтому с выбором нет никаких проблем.

Трейлер Sackboy: A Big Adventure

Конкуренция, кстати — это еще одна причина, почему многие пользователи обошли проект Sumo Digital стороной. Но куда сильнее на популярности Sackboy отразились первые впечатления аудитории. Миловидные платформеры принято записывать в игры для детей, и с новым эксклюзивом PlayStation приключилась аналогичная история. Вот только такое мнение не совсем правильное, и редакция УНИАН решила это доказать. Мы детально ознакомились с платформером и собрали десять причин, почему творение Sumo Digital отлично подходит и для взрослых пользователей.

1. Поиск специальных сфер

Одна из главных задач при прохождении Sackboy: A Big Adventure — это поиск специальных сфер Творчества. Они присутствуют на каждом уровне, но где именно – конкретно игроку не рассказывают. Пользователь должен самостоятельно исследовать локации и взаимодействовать со всеми доступными предметами окружения, чтобы находить эти светящиеся шары.

Порой они очень хорошо запрятаны, и их поиск превращается в захватывающее занятие, которое понравится, в том числе взрослым людям. Когда раскрываешь очередной секрет и получаешь в качестве награды сферу Творчества, то испытываешь небольшой заряд удовлетворения. Конечно, для продвижения по сюжету вовсе не обязательно находить все шары на каждом из уровней. Но если захочется выполнить такое испытание, то придется напрячь логику и внимательно следить за окружением.

2. Испытания на время

Если основные уровни в A Big Adventure покажутся легкими, то можно взяться за Испытания вязаного рыцаря. Они представляют собой довольно сложные забеги на время. Зачастую для получения золотой медали придется дойти до финиша за 30-40 секунд, а это та еще задача. По пути необходимо преодолевать всякие препятствия, зависящие от каждой конкретной локации.

Например, на одной нужно постоянно прыгать и отталкиваться от врагов-гусениц, а на второй не попадать под вращающиеся снаряды. Ребенок наверняка не сможет преодолеть все пятнадцать испытаний на золотую медаль, так что эта задача создавалась с прицелом на взрослую аудиторию.

3. Кривая сложности

Прохождение Sackboy проведет пользователей через пять миров, каждый из которых включает около десяти уровней. И если на первом этапе игра может показаться слишком простой и вызвать легкое пренебрежение, то в дальнейшем отношение к ней кардинально изменится. В каждом из миров, начиная со второго, уровни постепенно становятся сложнее, а несколько последних бросают настоящий вызов. Даже взрослому человеку придется потратить на их завершение от пяти до десяти попыток. При переходах между мирами игрок будет понимать, что препятствия на локациях постоянно меняются, совершенствуются и в результате преодолевать разнообразные преграды становится труднее.

4. Ограниченные жизни

Как уже говорилось выше, на прохождение некоторых уровней придется потратить несколько попыток. А все потому, что у главного героя Сэкбоя присутствует ограниченный запас жизней. Если полностью потратить их и умереть, то игрока отбросит в начало локации.

Конечно, по пути можно разрушать ящики и убивать врагов, надеясь пополнить количество доступных воскрешений. Но, во-первых, не на каждом этапе получается это сделать. А во-вторых, игроку еще должно повезти, ведь порой жизни не выпадают из противников и объектов. Описанный подход в разработке уровней наверняка рассчитан на взрослую аудиторию, так как для детей предусмотрен специальный режим с бесконечными воскрешениями.

5. Боссы

Если посмотреть на реализацию боссов, то их не назовешь интересными. Главгады с похожим поведением и атаками встречались во множестве платформеров до Sackboy: A Big Adventure. Однако это не мешает им быть чересчур сложными для детей. Уже на первом боссе придется одновременно следить за движением платформ, снарядами, которые нужно поднимать и бросать во врага и появляющимися шипами, чтобы успеть их перепрыгнуть. Опытным же геймерам не придется слишком сильно потеть во время сражений с антагонистами. Но это еще одно неплохое испытание в общей копилке игрового разнообразия.

6. Отличия между уровнями

Когда проходишь примерно треть игры, то понимаешь, что разработчики из Sumo Digital действительно старались сделать ее интересной и многообразной. Это отразилось и на дизайне уровней, который отличается даже в рамках одного мира.

Пользователям встретятся локации, где все подчиняется ритму играющей на фоне мелодии. Есть также забеги с движущимися платформами, на которых нужно постоянно маневрировать и уклоняться от всяких препятствий. А отдельные уровни и вовсе представляют собой почти безостановочный вертикальный спуск. Глядя на разнообразие подходов в их создании, пользователю захочется узнать: а чем еще попытаются удивить разработчики? Это словно катализатор, который повышает интерес к Sackboy: A Big Adventure и мотивирует двигаться вперед.

7. Развитие головоломок

Как и в случае с уровнями, головоломки в проекте прогрессируют. В каждом из миров реализованы уникальные испытания, которые редко повторяются. Столкновения с ними способствуют вовлечению, ведь игроку нужно разобраться, в чем суть нового вызова, и преодолеть его. И даже если он окажется простеньким, то это все равно заставляет взбодриться и дает надежду, что разработчики продолжат радовать оригинальными испытаниями.

Плюс ко всему каждое такое препятствие обогащает общее разнообразие. И у игрока — как взрослого, так и ребенка – подпитывается желание стремиться вперед и смотреть, какие там еще будут головоломки.

8. Появление новых механик

Добиваем тему того, как Sackboy: A Big Adventure раскрывается на протяжении прохождения. Об уровнях и головоломках мы рассказали, так что переходим к геймплейным механикам. К стандартным ударам, прыжкам, рывкам и перекатам на отдельных локациях добавляются дополнительные возможности. Например, пользователям выдают бумеранг или бластер, которые не только помогают более эффективно уничтожать врагов, но и нужны для взаимодействия с конкретными элементами окружения. А на другом уровне игроку позволят ходить по вертикальным поверхностям.

Смена ракурса не особо преображает игровой процесс, но заставляет приспосабливаться и действовать немного иначе. И вот этот элемент развития геймплея отлично работает и со взрослой аудиторией, ведь всем нравится, когда проект прогрессирует и постоянно дарит пусть и небольшой, но все же новый опыт.

9. Локальный кооператив

Думаю, этот пункт не нуждается в дополнительном объяснении. Почти любая игра становится веселее, если развлекаться в ней с друзьями. Правда, на текущий момент Sackboy: A Big Adventure поддерживает лишь локальный совместный режим, а сетевые функции появятся в ближайшем будущем. Лично я настоятельно рекомендую пригласить товарищей присоединиться к прохождению проекта. В кооперативе появляется дополнительный вызов: собрать больше сфер, чем напарник, чтобы на финише получить статус чемпиона. А вторая причина — специальные уровни, рассчитанные исключительно на совместные забеги. Они спроектированы с расчетом на постоянное взаимодействие между членами команды и отличаются от основных локаций.

10. Игра для детей с родителями

Подводя итоги, можно сказать, что в одиночку ребенку будет сложновато одолеть Sackboy: A Big Adventure. А так как дети быстро забрасывают занятие, в котором не ощущают прогресса, им обязательно понадобится помощь. Именно поэтому родителям лучше проходить свежий проект Sumo Digital вместе со своими малышами. Это не совсем честная причина, почему игра должна привлекать взрослых, но такова реальность. Дети не хардкорщики — они не будут тратить часы на то, чтобы преодолеть конкретный уровень. Ребенок скорее попросит помощи у папы или мамы, а это уже записывает Sackboy в разряд игр, в том числе для взрослых пользователей.

Назар Степорук

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