По мнению специалиста, одежда первой леди Украины отражает, что у нее нет политических амбиций.

Модный эксперт и главный редактор Buro Ukraine Татьяна Соловей оценила внешний вид украинских женщин-политиков и раскрыла секреты их предпочтений в одежде.

Своими выводами она поделилась в беседе с «Украинской правдой».

Стиль Елены Зеленской: оценка эксперта

Читайте такжеЗеленская появилась на публике в стильном молочном "луке" (фото)По мнению Татьяны Соловей, в спокойной и элегантной одежде супруги действующего президента Украины Елены Зеленской читается желание не быть резкой и не сильно выделяться.

«Она любит тихую роскошь. Лучше всего у нее получается с украинским брендом SIX: идеально скроенные брючные однотонные двойки, в которых она любит даже по несколько раз появляться на публике», – считает эксперт.

Она добавила, что одежда Зеленской отражает то, «как она себя позиционирует: жена, поддерживающая мужа, но не имеющая политических амбиций».

Стиль Юлии Тимошенко: оценка эксперта

Оценивая образы нардепа Юлии Тимошенко, Соловей отметила, что политик является одной из самых больших поклонниц Louis Vuitton, «который ей идет».

«Юлия Тимошенко была «и нашим, и вашим». Сначала люди замечали ее косу, а потом уже начинались срачи по поводу стоимости ее жакетов Louis Vuitton, – отметила эксперт. – Сейчас Тимошенко уже не видно серьезно в политике. Когда СМИ продолжают писать о том, в чем она пришла в Верховную Раду, – это остатки былой славы, как политика».

Стиль Марины Порошенко: оценка эксперта

Говоря о супруге экс-президента Марине Порошенко, эксперт подметила, что у нее «были политические амбиции и более резкие выходы»:

«Ей нравилось внимание… Украинцам не нужно было налаживать оптику, чтобы видеть принт укропа. Это было понятным, идеальным высказыванием, дресс-кодом политической программы мужа, которая превратилась потом в «Армія, мова, віра».

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Автор: Катерина Шварц