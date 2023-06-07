Эти элементы гардероба - мастхев сезона.

Летняя пора - звездный час для модниц, которые хотят показать свой вкус. В теплое время многим хочется выглядеть стильно и выбирать образы, которые точно привлекут внимание. Рассказываем, какие 5 вещей стоит добавить в свой гардероб, ведь с ними вы станете самой модной.

Соломенная сумка

Удобная и стильная сумка из соломы может удачно дополнить практически любой образ. Вы можете выбрать как объемные сумки-шопперы, так и миниатюрные кросс-боди. Вариантов действительно много, вы точно найдете сумочку по душе.

Этим летом соломенные сумки будут на пике своей популярности. Их носят знаменитости, модные "аутфиты" с таким аксессуаром сразу выглядят летними и нежными. Помимо этого, эти сумки весьма практичны в носке.

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Брюки-палаццо

Свободные брюки - мастхев этого лета. Они подходят для любой фигуры. Если вы хотите похвастаться стройным животиком - дополните брюки-палаццо коротким топом. Если же вам нужно скрыть определенные недостатки фигуры - смело дополните брюки рубашкой свободного кроя.

Одно из преимуществ таких штанов заключается в том, что в них вам точно не будет жарко. Выбирайте легкие ткани и вы приятно удивитесь, когда в жару вы не будете мучиться от горячих лучей солнца на своей коже. Такие брюки можно носить как с удобными кедами, так и с модными босоножками.

Синяя рубашка в полоску

Вы точно уже могли заметить, что костюмы-двойки, состоящие из шорт и свободной рубашки, невероятно удобный элемент гардероба. Такой наряд выглядит стильно и необычно. Однако в этом сезоне на первое место вышли именно рубашки.

Самый горячий тренд - голубые и синие рубашки в белую полоску. Цвет морской волны напоминает об отпуске, а вертикальная полоска визуально стройнит. Вы можете небрежно набросить рубашку поверх укороченного топа или же дополнить ею образ с футболкой.

Платье-макраме

Вязаные купальники, сумки, жилеты и кардиганы остаются в трендах уже несколько сезонов. Однако самым модном нарядом из всего множества вязаной одежды считается платье. Не бойтесь носить его не только на пляж.

Дизайнеры все чаще создают платья-макраме, которые можно надевать для прогулок по городу и даже на вечеринки. Они невероятно стильно смотрятся с обувью на каблуке. А если же вы примерите такое платье с босоножками на низком ходу и дополните свой образ стильными аксессуарами - вы получите идеальный "лук" на каждый день.

Льняное платье

Лен - одна из самых популярных видов ткани для лета. Платья из такого материала позволяют не переживать из-за жары, вы никогда не будете страдать от зноя и солнца. Помимо этого, льняные платья подчеркивают женственность.

Вы можете выбрать секси-наряд с акцентом на декольте, или же платье с рукавами-воланами. Не забывайте подбирать цвет ткани, учитывая свой оттенок кожи. Загорелые ножки отлично подчеркнут нежно-голубые оттенки.

Напомним, ранее стилисты рассказали, как выбрать стильную стрижку для тех, кому за 40.

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