Нардеп продемонстрировала очередной стильный образ.

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в стильном образе. Она надела красную юбку длины миди, белую рубашку и черный укороченный жакет с золотыми пуговицами, который идеально сел по ее фигуре.

Дополнила Тимошенко образ черными колготками и сапоги на высоком каблуке. Отметим, что обувь на высоком каблуке - это отдельная любовь нардепа, ведь она дополняет ее каждый свой образ.

Также Тимошенко сделала низкий хвост, надела несколько лаконичных украшений и не забыла об очках в черной оправе.

Отметим, что в подобном образе в Раду пришла и другая нардеп Наталия Королевская. Она также надела красную юбку, черный жакет и черные лодочки на каблуке.

Напомним, ранее нардеп Алена Шкрум похвасталась в Раде сумочкой Gucci за 57 тысяч гривень.

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Автор: Диана Могилевич