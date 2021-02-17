Депутат пришла в Раду в total-black.

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в черном наряде - длинной юбке и укороченном приталенном пиджаке с рукавом в три четверти. Кроме того, пиджак сделан с глубоким декольте, которое Тимошенко не стала прикрывать. А яркий акцент на этом сделала массивная пуговица. Также депутат решила оставить волнистую прическу.

"Очаровательная", "Эталон", "Красивая", "Ну, какая же вы стильная", "Королева", "Вы супер", "Шикарная", "Умная и красивая", - написали поклонники в комментариях под фото.

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Автор: Диана Могилевич